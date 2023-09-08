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https://sputnikarabic.ae/20230908/مركز-الرصد-الأورومتوسطي-يحذر-السكان-من-العودة-لمنازلهم-في-موقع-زلزال-المغرب--عاجل-1080835618.html
مركز الرصد الأورومتوسطي يحذر السكان من العودة لمنازلهم في موقع زلزال المغرب.. فيديو
مركز الرصد الأورومتوسطي يحذر السكان من العودة لمنازلهم في موقع زلزال المغرب.. فيديو
حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة/السبت، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T23:19+0000
2023-09-08T23:28+0000
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وضرب زلزالا مدمرا المغرب بلغت شدته 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في تغريدة على موقع "إكس"، "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".وأضاف، "ما لم يكن ذلك ضروريًا، ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك.. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزالولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بعد.
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زلزال, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي
زلزال, أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي

مركز الرصد الأورومتوسطي يحذر السكان من العودة لمنازلهم في موقع زلزال المغرب.. فيديو

23:19 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 23:28 GMT 08.09.2023)
© AFP 2023مدينة شفشاون التي تعرف بـ "لؤلؤة المغرب الزرقاء"
مدينة شفشاون التي تعرف بـ لؤلؤة المغرب الزرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023
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حذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، ليل الجمعة/السبت، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر.
وضرب زلزالا مدمرا المغرب بلغت شدته 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.
وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في تغريدة على موقع "إكس"، "قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة".
وأضاف، "ما لم يكن ذلك ضروريًا، ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك.. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية".
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال
ولم يتم الإعلان عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بعد.
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