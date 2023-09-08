https://sputnikarabic.ae/20230908/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتحدث-عن-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-بعد-الضربات-الروسية-1080824826.html

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها بعد الضربات الروسية

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها بعد الضربات الروسية

صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها. 08.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-08T14:12+0000

2023-09-08T14:12+0000

2023-09-08T14:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "قوة الضربات الروسية بالطائرات دون طيار والصواريخ ضد أوكرانيا آخذة في الازدياد. في الواقع، أصبحت (الضربات) شاملة. يتم إلحاق خسائر لا يمكن تعويضها تقريبا في ضربة واحدة".وأشار سوسكين إلى أنه في حين أن الضربات الروسية أصبحت أكثر قوة، فإنه لا يمكن للقيادة الأوكرانية سوى الإدلاء بـ "تصريحات فارغة"، و"تعيين وزير دفاع جديد لن يغير الوضع".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين إن الرئيس الأوكراني غير قادر على حماية البنية التحتية لمواني أوديسا من الهجمات الروسية. وأشار أيضًا إلى أن التدمير سيكون له عواقب وخيمة على البلاد.وأفاد بأن فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بسبب نقص الموارد البشرية في القوات الأوكرانية.وأشار إلى أن الجيش الآن يحاول إجبار الناس على الخدمة في الجيش، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.

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