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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتحدث-عن-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-بعد-الضربات-الروسية-1080824826.html
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها بعد الضربات الروسية
مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها بعد الضربات الروسية
صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T14:12+0000
2023-09-08T14:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "قوة الضربات الروسية بالطائرات دون طيار والصواريخ ضد أوكرانيا آخذة في الازدياد. في الواقع، أصبحت (الضربات) شاملة. يتم إلحاق خسائر لا يمكن تعويضها تقريبا في ضربة واحدة".وأشار سوسكين إلى أنه في حين أن الضربات الروسية أصبحت أكثر قوة، فإنه لا يمكن للقيادة الأوكرانية سوى الإدلاء بـ "تصريحات فارغة"، و"تعيين وزير دفاع جديد لن يغير الوضع".وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين إن الرئيس الأوكراني غير قادر على حماية البنية التحتية لمواني أوديسا من الهجمات الروسية. وأشار أيضًا إلى أن التدمير سيكون له عواقب وخيمة على البلاد.وأفاد بأن فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بسبب نقص الموارد البشرية في القوات الأوكرانية.وأشار إلى أن الجيش الآن يحاول إجبار الناس على الخدمة في الجيش، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230907/ضابط-في-المخابرات-البريطانية-الغرب-يدرك-فشل-القوات-الأوكرانية-لكن-لا-يريد-الاعتراف-بذلك-1080773089.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يتحدث عن خسائر لا يمكن تعويضها بعد الضربات الروسية

14:12 GMT 08.09.2023
© AP Photo / Felipe Danaجنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022.
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AP Photo / Felipe Dana
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صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن الهجمات الروسية المكثفة على أوكرانيا تتسبب في خسائر لا يمكن تعويضها.
وقال سوسكين عبر قناته على "يوتيوب": "قوة الضربات الروسية بالطائرات دون طيار والصواريخ ضد أوكرانيا آخذة في الازدياد. في الواقع، أصبحت (الضربات) شاملة. يتم إلحاق خسائر لا يمكن تعويضها تقريبا في ضربة واحدة".
وأشار سوسكين إلى أنه في حين أن الضربات الروسية أصبحت أكثر قوة، فإنه لا يمكن للقيادة الأوكرانية سوى الإدلاء بـ "تصريحات فارغة"، و"تعيين وزير دفاع جديد لن يغير الوضع".
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط في المخابرات البريطانية: الغرب يدرك فشل القوات الأوكرانية لكن لا يريد الاعتراف بذلك
أمس, 05:09 GMT
وفي وقت سابق، قال أوليغ سوسكين إن الرئيس الأوكراني غير قادر على حماية البنية التحتية لمواني أوديسا من الهجمات الروسية. وأشار أيضًا إلى أن التدمير سيكون له عواقب وخيمة على البلاد.
وأفاد بأن فلاديمير زيلينسكي، يشعر بالذعر بسبب نقص الموارد البشرية في القوات الأوكرانية.
وأشار إلى أن الجيش الآن يحاول إجبار الناس على الخدمة في الجيش، وفي الوقت نفسه، فإن مثل هذه الأساليب لا تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع ونمو الكراهية تجاه رأس النظام في كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
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