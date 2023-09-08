https://sputnikarabic.ae/20230908/مشاهد-ليلية-لاصطياد-مسيرة-روسية-للجنود-الأوكرانيين-فيديو-1080805507.html
مشاهد ليلية لاصطياد مسيرة روسية للجنود الأوكرانيين... فيديو
مشاهد ليلية لاصطياد مسيرة روسية للجنود الأوكرانيين... فيديو
حيّدت الطائرات الروسية دون طيار العديد من عناصر الجيش الأوكراني وآلياته منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T08:13+0000
2023-09-08T08:13+0000
2023-09-08T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتم تزويد بعض هذه المسيرات بعدسات الرؤية الليلية التي تخولها برصد جنود العدو وتحييدهم بكفاءة عالية.وحصلت سبوتنيك على لقطات لاستخدام الضباط المخابرات الروس طائرات دون طيار لتعقب المجموعات العسكرية الأوكرانية التي تصل إلى خط المواجهة.وقضى المقاتلون الروس على حوالي 50 من قوات الأمن الأوكرانية خلال 10 أيام باستخدام المسيرات.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102030/84/1020308459_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_7ad6426495a5b3ee18f6042843039487.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
مشاهد ليلية لاصطياد مسيرة روسية للجنود الأوكرانيين... فيديو
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حيّدت الطائرات الروسية دون طيار العديد من عناصر الجيش الأوكراني وآلياته منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
وتم تزويد بعض هذه المسيرات بعدسات الرؤية الليلية التي تخولها برصد جنود العدو وتحييدهم بكفاءة عالية.
وحصلت سبوتنيك على لقطات لاستخدام الضباط المخابرات الروس طائرات دون طيار لتعقب المجموعات العسكرية الأوكرانية التي تصل إلى خط المواجهة.
وقضى المقاتلون الروس
على حوالي 50 من قوات الأمن الأوكرانية خلال 10 أيام باستخدام المسيرات.