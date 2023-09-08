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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/مشاهد-ليلية-لاصطياد-مسيرة-روسية-للجنود-الأوكرانيين-فيديو-1080805507.html
مشاهد ليلية لاصطياد مسيرة روسية للجنود الأوكرانيين... فيديو
مشاهد ليلية لاصطياد مسيرة روسية للجنود الأوكرانيين... فيديو
حيّدت الطائرات الروسية دون طيار العديد من عناصر الجيش الأوكراني وآلياته منذ بداية العملية العسكرية الخاصة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T08:13+0000
2023-09-08T08:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وتم تزويد بعض هذه المسيرات بعدسات الرؤية الليلية التي تخولها برصد جنود العدو وتحييدهم بكفاءة عالية.وحصلت سبوتنيك على لقطات لاستخدام الضباط المخابرات الروس طائرات دون طيار لتعقب المجموعات العسكرية الأوكرانية التي تصل إلى خط المواجهة.وقضى المقاتلون الروس على حوالي 50 من قوات الأمن الأوكرانية خلال 10 أيام باستخدام المسيرات.
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري

مشاهد ليلية لاصطياد مسيرة روسية للجنود الأوكرانيين... فيديو

08:13 GMT 08.09.2023
© Sputnik . Said Tsarnaevالجنود يعدون طائرة دون طيار للتحليق خلال مناورات قوات الدائرة العسكرية الشرقية في حقل الرمي "دالنيي" في منطقة بويناكوفسكي
الجنود يعدون طائرة دون طيار للتحليق خلال مناورات قوات الدائرة العسكرية الشرقية في حقل الرمي دالنيي في منطقة بويناكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Sputnik . Said Tsarnaev
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حيّدت الطائرات الروسية دون طيار العديد من عناصر الجيش الأوكراني وآلياته منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
وتم تزويد بعض هذه المسيرات بعدسات الرؤية الليلية التي تخولها برصد جنود العدو وتحييدهم بكفاءة عالية.
وحصلت سبوتنيك على لقطات لاستخدام الضباط المخابرات الروس طائرات دون طيار لتعقب المجموعات العسكرية الأوكرانية التي تصل إلى خط المواجهة.
وقضى المقاتلون الروس على حوالي 50 من قوات الأمن الأوكرانية خلال 10 أيام باستخدام المسيرات.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:59 GMT
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