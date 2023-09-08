https://sputnikarabic.ae/20230908/مغنية-صينية-تؤرق-نظام-كييف-لتأديتها-أغنية-كاتيوشا-فيديو-1080811209.html
مغنية صينية تؤرق نظام كييف لتأديتها أغنية "كاتيوشا"... فيديو
مغنية صينية تؤرق نظام كييف لتأديتها أغنية "كاتيوشا"... فيديو
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إن وزارة الخارجية الأوكرانية حظرت دخول مغنية الأوبرا وانغ فانغ والمدونين من جمهورية الصين الشعبية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T10:32+0000
2023-09-08T10:32+0000
2023-09-08T10:32+0000
روسيا
العالم
نادي الفيديو
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وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الوفد الصيني "انتهك التشريعات الأوكرانية التي تنظم عبور الأجانب لحدود الدولة"، وذلك رغم أن مدينة ماريوبول تابعة لروسيا. وزار وفد من المدونين الصينيين روسيا بدعوة من سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية وشبه جزيرة القرم، حيث التقوا مع القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين ورئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، وفي ماريوبول، زار الوفد مسرح الدراما، حيث أدت مغنية الأوبرا الصينية أغنية "كاتيوشا".ويذكر أن مدينة ماريوبول المحررة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية التي عادت إلى جانب جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى انضمامها إلى الوطن الأم روسيا باستفتاء شعبي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, نادي الفيديو
روسيا, العالم, نادي الفيديو
مغنية صينية تؤرق نظام كييف لتأديتها أغنية "كاتيوشا"... فيديو
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو إن وزارة الخارجية الأوكرانية حظرت دخول مغنية الأوبرا وانغ فانغ والمدونين من جمهورية الصين الشعبية الذين زاروا ماريوبول.
وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن الوفد الصيني "انتهك التشريعات الأوكرانية التي تنظم عبور الأجانب لحدود الدولة"، وذلك رغم أن مدينة ماريوبول تابعة لروسيا.
وزار وفد من المدونين الصينيين روسيا بدعوة من سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية وشبه جزيرة القرم، حيث التقوا مع القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين ورئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، وفي ماريوبول، زار الوفد مسرح الدراما، حيث أدت مغنية الأوبرا الصينية أغنية "كاتيوشا".
ويذكر أن مدينة ماريوبول
المحررة تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية التي عادت إلى جانب جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى انضمامها إلى الوطن الأم روسيا باستفتاء شعبي.