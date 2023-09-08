عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/مقاتلتا-سو-25-روسيتان-تنفذان-غارة-محكمة-على-مواقع-أوكرانية-فيديو-1080818866.html
مقاتلتا "سو-25" روسيتان تنفذان غارة محكمة على مواقع أوكرانية... فيديو
مقاتلتا "سو-25" روسيتان تنفذان غارة محكمة على مواقع أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة العمليات الخاصة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T13:23+0000
2023-09-08T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067083373_0:123:1424:924_1920x0_80_0_0_856bbf34457b7f9329f048c3e9e8e075.jpg
وتظهر المشاهد المقاتلتان الروسيتان، وهما تقومان بطلعة جوية مزدوجة، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته... فيديوأقرأ أيضا: منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230907/مروحية-كا-52-الروسية-تطلق-صورايخها-الموجهة-وتدمر-مدرعات-القوات-الأوكرانية-فيديو-1080792991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1f/1067083373_78:0:1310:924_1920x0_80_0_0_fb43d4ad0a8d015287d5d400e2dd2da3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مقاتلتا "سو-25" روسيتان تنفذان غارة محكمة على مواقع أوكرانية... فيديو

13:23 GMT 08.09.2023
© Министерство обороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة روسية من طراز "سو-25"
مقاتلة قاذفة روسية من طراز سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Министерство обороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة العمليات الخاصة.
وتظهر المشاهد المقاتلتان الروسيتان، وهما تقومان بطلعة جوية مزدوجة، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
مروحية كا 52 الروسية تنفذ هجوما أثناء تأدية مهمة في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحية "كا-52" الروسية تطلق صورايخها الموجهة وتدمر مدرعات القوات الأوكرانية... فيديو
أمس, 13:24 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
أقرا أيضا: مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته... فيديو
أقرأ أيضا: منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала