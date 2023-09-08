https://sputnikarabic.ae/20230908/مقاتلتا-سو-25-روسيتان-تنفذان-غارة-محكمة-على-مواقع-أوكرانية-فيديو-1080818866.html
مقاتلتا "سو-25" روسيتان تنفذان غارة محكمة على مواقع أوكرانية... فيديو
مقاتلتا "سو-25" روسيتان تنفذان غارة محكمة على مواقع أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة العمليات الخاصة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T13:23+0000
2023-09-08T13:23+0000
2023-09-08T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد المقاتلتان الروسيتان، وهما تقومان بطلعة جوية مزدوجة، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: مشاهد لقيام مجموعة روسية بالتسلل والانقضاض على مقر أوكراني وتدمير دباباته... فيديوأقرأ أيضا: منظومة الدفاع الجوي "أوسا - أ كي إم" تدمر أهدافا جوية أوكرانية... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230907/مروحية-كا-52-الروسية-تطلق-صورايخها-الموجهة-وتدمر-مدرعات-القوات-الأوكرانية-فيديو-1080792991.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مقاتلتا "سو-25" روسيتان تنفذان غارة محكمة على مواقع أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للعمل القتالي لأطقم الطائرة الهجومية "سو-25" التابعة لقوات الفضاء الروسية في منطقة العمليات الخاصة.
وتظهر المشاهد المقاتلتان الروسيتان، وهما تقومان بطلعة جوية مزدوجة، وبعد ذلك تشنان غارات جوية من ارتفاعات منخفضة ضد أهداف عسكرية ومعدات وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "نتيجة الغارات الجوية المنفذة، تم تدمير مواقع ميدانية محصنة مموهة ومركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.