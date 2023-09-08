https://sputnikarabic.ae/20230908/مواجهات-بين-الشرطة-الإسرائيلية-ومحتجين-رفعوا-الأعلام-الفلسطينية-في-الشيخ-جراح-بالقدس-فيديو-1080832604.html
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رفعوا الأعلام الفلسطينية في الشيخ جراح بالقدس.. فيديو
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رفعوا الأعلام الفلسطينية في الشيخ جراح بالقدس.. فيديو
اندلعت مساء اليوم الجمعة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين وأجانب كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T16:46+0000
2023-09-08T16:46+0000
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وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عناصر الشرطة قاموا بنزع الأعلام بالقوة من أيدي المتظاهرين واعتقلوا 3 منهم.واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وتمنع رفع الأعلام الفلسطينية داخل المدينة.من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت مساء اليوم الجمعة، مسيره منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة".ونقلت عن شهود عيان أن "قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة، بمشاركة نشطاء عرب وأجانب، نددوا بالاستيطان واستهداف حي الشيخ جراح".ومنذ سنوات يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا في حي الشيخ جراح. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.وينظم الفلسطينيون وناشطون أجانب مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان في الشيخ جراح منذ سنوات وذلك على خلفية استيلاء المستوطنين الإسرائيليين، على عدد من منازلهم وأراضيهم في الحي الذي استقطب اهتماما دوليا، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تهجير العائلات الفلسطينية من منازل أقامت فيها منذ عقود.
https://sputnikarabic.ae/20220214/الأردن-الممارسات-الإسرائيلية-في-حي-الشيخ-جراح-تقوض-السلام-1058532620.html
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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أحداث الشيخ جراح في القدس, آخر أخبار القدس الأن
العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أحداث الشيخ جراح في القدس, آخر أخبار القدس الأن
مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين رفعوا الأعلام الفلسطينية في الشيخ جراح بالقدس.. فيديو
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اندلعت مساء اليوم الجمعة مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين فلسطينيين وأجانب كانوا يحملون الأعلام الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية
وقالت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن عناصر الشرطة قاموا بنزع الأعلام بالقوة من أيدي المتظاهرين واعتقلوا 3 منهم.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967، وتمنع رفع الأعلام الفلسطينية داخل المدينة.
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا
) إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي قمعت مساء اليوم الجمعة، مسيره منددة بالاستيطان في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة".
ونقلت عن شهود عيان أن "قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في المسيرة، بمشاركة نشطاء عرب وأجانب، نددوا بالاستيطان واستهداف حي الشيخ جراح".
14 فبراير 2022, 09:51 GMT
ومنذ سنوات يسود التوتر بين السكان الفلسطينيين وقلة من اليهود الذين استقروا في حي الشيخ جراح
. ولسنوات عديدة، كانت هناك معركة قانونية حول إجلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بدعوى أنها كانت مملوكة لليهود.
وينظم الفلسطينيون وناشطون أجانب مسيرة أسبوعية ضد الاستيطان في الشيخ جراح منذ سنوات وذلك على خلفية استيلاء المستوطنين الإسرائيليين، على عدد من منازلهم وأراضيهم في الحي الذي استقطب اهتماما دوليا، مع تصاعد الدعوات الدولية لوقف تهجير العائلات الفلسطينية من منازل أقامت فيها منذ عقود.