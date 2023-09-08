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https://sputnikarabic.ae/20230908/هيئة-الأركان-الفرنسية-باريس-تدرس-عدة-خيارات-لانسحاب-قواتها-من-النيجر-1080802782.html
هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر
هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر
قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T03:51+0000
2023-09-08T03:51+0000
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في وقت سابق، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، يوم الاثنين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.
https://sputnikarabic.ae/20230826/فرنسا-المجلس-العسكري-في-النيجر-ليس-لديه-أهلية-للمطالبة-بمغادرة-سفيرنا-1080429429.html
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النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم

هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر

03:51 GMT 08.09.2023
© AFP 2023 / HANDOUTانسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي 11 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© AFP 2023 / HANDOUT
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قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.
في وقت سابق، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، يوم الاثنين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.
رئيس المجلس العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
فرنسا: المجلس العسكري في النيجر "ليس لديه أهلية" للمطالبة بمغادرة سفيرنا
26 أغسطس, 06:42 GMT
وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.
وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.
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