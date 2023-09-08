https://sputnikarabic.ae/20230908/هيئة-الأركان-الفرنسية-باريس-تدرس-عدة-خيارات-لانسحاب-قواتها-من-النيجر-1080802782.html
هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر
هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر
قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية... 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T03:51+0000
2023-09-08T03:51+0000
2023-09-08T03:51+0000
النيجر
أخبار النيجر
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/14/1066642905_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e4eed6e36e91adbcad901c2a338e77f1.jpg
في وقت سابق، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، يوم الاثنين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا.وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.
https://sputnikarabic.ae/20230826/فرنسا-المجلس-العسكري-في-النيجر-ليس-لديه-أهلية-للمطالبة-بمغادرة-سفيرنا-1080429429.html
النيجر
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/14/1066642905_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c416940536306363462e2d2d5f8a7904.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم
النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , العالم
هيئة الأركان الفرنسية: باريس تدرس عدة خيارات لانسحاب قواتها من النيجر
تابعنا عبر
قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية، إن فرنسا تدرس عدة خيارات لسحب قواتها من النيجر، وأن الاتصالات مستمرة مع الجيش النيجري وتتعلق بالجوانب العملياتية والفنية.
في وقت سابق، قال رئيس وزراء النيجر المعين الجديد، علي محمد الأمين زين، يوم الاثنين، إن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني ودعا إلى رحيلها سريعا
.
وتتمركز القوات الفرنسية إلى حد كبير في قاعدتها الجوية في نيامي عاصمة النيجر منذ أطاح المجلس العسكري في النيجر بالرئيس محمد بازوم المدعوم من باريس في أواخر يوليو/تموز.
وفي وقت سابق، هددت كتلة غرب أفريقيا (الإيكواس) بالتدخل العسكري إذا لم يعيد جيش النيجر بازوم إلى السلطة.