https://sputnikarabic.ae/20230908/-الخارجية-الروسية-تسدعي-السفير-الأرميني-على-خلفية-خطوات-يريفان-غير-الودية-1080832781.html
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأرميني على خلفية خطوات يريفان غير الودية
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأرميني على خلفية خطوات يريفان غير الودية
أفادت وزارة الخارجية الروسية، باستدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك أروتيونيان، اليوم الجمعة،إلى الوزارة بسبب الخطوات غير الودية من جانب يريفان. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T17:06+0000
2023-09-08T17:06+0000
2023-09-08T17:16+0000
روسيا
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وقالت الوزارة: "تم استدعاء سفير أرمينيا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج قاسٍ له".وأوضحت أن "الخطوات غير الودية التي اتخذتها يريفان، تتضمن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورحلة زوجة باشينيان إلى كييف وتقديم مساعدات إنسانية، وإجراء مناورات عسكرية على الأراضي الأرمينية بمشاركة الولايات المتحدة".وأضافت الوزارة: "تم تسليم السفير مذكرة احتجاج بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية ألين سيمونيان بحق للممثلة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والوزارة ككل".وأعربت الوزارة عن قلقها بشأن احتجاز المدون ميكائيل باداليان والصحفي في إذاعة "سبوتنيك" أرمينيا أشوت غيفوركيان في أرمينيا.وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن روسيا وأرمينيا ستظلان حليفتين، وسيتم تنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بتطوير وتعزيز العلاقات لصالح شعبي البلدين. وتنظيم التدريبات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإرسال لجنة مراقبة تابعة للمنظمة إلى البلاد للمساعدة في حل النزاعات بين يريفان وباكو.
https://sputnikarabic.ae/20230907/الكرملين-مناورات-أرمينيا-والولايات-المتحدة-لا-تسهم-باستقرار-الوضع-في-المنطقة-1080783402.html
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روسيا, العالم, أرمينيا
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأرميني على خلفية خطوات يريفان غير الودية
17:06 GMT 08.09.2023 (تم التحديث: 17:16 GMT 08.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية الروسية، باستدعاء السفير الأرميني لدى موسكو، فاغارشاك أروتيونيان، اليوم الجمعة،إلى الوزارة بسبب الخطوات غير الودية من جانب يريفان.
وقالت الوزارة: "تم استدعاء سفير أرمينيا لدى موسكو إلى وزارة الخارجية الروسية، وتم تقديم احتجاج قاسٍ له".
وأوضحت أن "الخطوات غير الودية التي اتخذتها يريفان، تتضمن المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ورحلة زوجة باشينيان إلى كييف وتقديم مساعدات إنسانية، وإجراء مناورات عسكرية على الأراضي الأرمينية بمشاركة الولايات المتحدة".
وأضافت الوزارة: "تم تسليم السفير مذكرة احتجاج بسبب التصريحات المسيئة التي أدلى بها رئيس الجمعية الوطنية الأرمينية ألين سيمونيان بحق للممثلة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا والوزارة ككل".
وأعربت الوزارة عن قلقها بشأن احتجاز المدون ميكائيل باداليان والصحفي في إذاعة "سبوتنيك" أرمينيا أشوت غيفوركيان في أرمينيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن موسكو تؤمن إيمانا راسخا بأن روسيا وأرمينيا ستظلان حليفتين، وسيتم تنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بتطوير وتعزيز العلاقات لصالح شعبي البلدين. وتنظيم التدريبات داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي وإرسال لجنة مراقبة تابعة للمنظمة إلى البلاد للمساعدة في حل النزاعات بين يريفان وباكو.