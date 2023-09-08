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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230908/-الدفاع-الروسية-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1080818222.html
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T12:48+0000
2023-09-08T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، في حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو) تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".وأكد البيان أنه️ تم تدمير الطائرة دون طيار الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدها خسائر فادحة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230908/القوات-الروسية-تسقط-مسيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-بقيمة-550-ألف-يورو-فيديو-صور-1080817560.html
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روسيا

الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود

12:48 GMT 08.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
© Photo / Russian Defense Ministry
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، في حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو) تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأكد البيان أنه️ تم تدمير الطائرة دون طيار الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدها خسائر فادحة.
طائرة دون طيار تشيكية بريموكو وان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية بقيمة 550 ألف يورو... فيديو+ صور
12:25 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
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