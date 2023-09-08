https://sputnikarabic.ae/20230908/-الدفاع-الروسية-إسقاط-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1080818222.html
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T12:48+0000
2023-09-08T12:48+0000
2023-09-08T12:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، في حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو) تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".وأكد البيان أنه️ تم تدمير الطائرة دون طيار الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدها خسائر فادحة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230908/القوات-الروسية-تسقط-مسيرة-تابعة-للقوات-الأوكرانية-بقيمة-550-ألف-يورو-فيديو-صور-1080817560.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم، في حوالي الساعة 15:00 (بتوقيت موسكو) تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف، لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".
وأكد البيان أنه️ تم تدمير الطائرة دون طيار الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية، عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبدها خسائر فادحة.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).