https://sputnikarabic.ae/20230908/3-حوادث-مرورية-متزامنة-في-أبو-ظبي-فيديو-1080820665.html
3 حوادث مرورية متزامنة في أبو ظبي... فيديو
3 حوادث مرورية متزامنة في أبو ظبي... فيديو
نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز "التحكم والمتابعة"، وضمن مبادرة "لكم التعليق"، فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة. 08.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-08T13:48+0000
2023-09-08T13:48+0000
2023-09-08T13:48+0000
أبو ظبي
العالم العربي
نادي الفيديو
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وتظهر المشاهد 3 حوادث مرورية في التوقيت ذاته، بسبب الانشغال عن السياقة أثناء توقف حركة السير على الطريق.وحذرت مديرية المرور والدوريات السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، بحسب قول المديرية.ولم تقدم شرطة أبوظبي تفاصيل عن وقوع إصابات، ويأتي مقطع الفيديو هذا ضمن سلسلة مقاطع توعوية تنشرها الشرطة في الإمارة.ويذكر أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة هي 800 درهم وخصم 4 نقاط مرورية.
أبو ظبي
سبوتنيك عربي
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2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أبو ظبي, العالم العربي, نادي الفيديو
أبو ظبي, العالم العربي, نادي الفيديو
3 حوادث مرورية متزامنة في أبو ظبي... فيديو
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نشرت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز "التحكم والمتابعة"، وضمن مبادرة "لكم التعليق"، فيديو لخطورة التوقف في وسط الطريق والانشغال أثناء القيادة.
وتظهر المشاهد 3 حوادث مرورية في التوقيت ذاته، بسبب الانشغال عن السياقة أثناء توقف حركة السير على الطريق.
وحذرت مديرية المرور والدوريات السائقين من مخاطر الانشغال بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الجسيمة، بحسب قول المديرية.
ولم تقدم شرطة أبوظبي تفاصيل عن وقوع إصابات، ويأتي مقطع الفيديو هذا ضمن سلسلة مقاطع توعوية تنشرها الشرطة في الإمارة.
ويذكر أن مخالفة الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة هي 800 درهم وخصم 4 نقاط مرورية.