https://sputnikarabic.ae/20230909/إعلام-غضب-في-ألمانيا-بسبب-إحياء-النشاط-الاقتصادي-في-روسيا-1080842432.html
إعلام: غضب في ألمانيا بسبب إحياء النشاط الاقتصادي في روسيا
إعلام: غضب في ألمانيا بسبب إحياء النشاط الاقتصادي في روسيا
كشفت وسائل إعلام غربية أن عودة روسيا إلى التجارة العالمية تسبب بخيبة كبيرة في أوساط الاقتصاديين الألمان. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T09:30+0000
2023-09-09T09:30+0000
2023-09-09T09:30+0000
العالم
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وذكر موقع Business Insider نقلاً عن تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي أن النشاط التجاري لروسيا ارتفع في شهر أغسطس/ آب الماضي على الرغم من "العقوبات واسعة النطاق".ويستند الاستنتاج إلى مستوى نشاط أكبر ثلاثة موانئ روسية (سان بطرسبورغ وفلاديفوستوك ونوفوروسيسك)، والتي اقترب حجم مبيعات البضائع فيها من الحد الأقصى منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.وجاء في التقرير أن "عدد سفن الحاويات التي تصل إلى الموانئ الروسية آخذة في الازدياد، على الرغم من العقوبات وضعف الروبل، فإنه يكاد يكون عند المستوى الذي لوحظ قبل النزاع". وتعتمد حسابات المعهد على بيانات من خدمة الشحن الألمانية FleetMon.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مرشح-رئاسي-أمريكي-يتعهد-برفع-العقوبات-عن-روسيا--1080491241.html
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العالم
إعلام: غضب في ألمانيا بسبب إحياء النشاط الاقتصادي في روسيا
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كشفت وسائل إعلام غربية أن عودة روسيا إلى التجارة العالمية تسبب بخيبة كبيرة في أوساط الاقتصاديين الألمان.
وذكر موقع Business Insider نقلاً عن تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي أن النشاط التجاري لروسيا ارتفع في شهر أغسطس/ آب الماضي على الرغم من "العقوبات واسعة النطاق".
ويستند الاستنتاج إلى مستوى نشاط أكبر ثلاثة موانئ روسية (سان بطرسبورغ وفلاديفوستوك ونوفوروسيسك)، والتي اقترب حجم مبيعات البضائع فيها من الحد الأقصى منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في التقرير أن "عدد سفن الحاويات التي تصل إلى الموانئ الروسية آخذة في الازدياد، على الرغم من العقوبات وضعف الروبل، فإنه يكاد يكون عند المستوى الذي لوحظ قبل النزاع". وتعتمد حسابات المعهد على بيانات من خدمة الشحن الألمانية FleetMon.