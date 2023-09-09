عربي
https://sputnikarabic.ae/20230909/إعلام-غضب-في-ألمانيا-بسبب-إحياء-النشاط-الاقتصادي-في-روسيا-1080842432.html
إعلام: غضب في ألمانيا بسبب إحياء النشاط الاقتصادي في روسيا
إعلام: غضب في ألمانيا بسبب إحياء النشاط الاقتصادي في روسيا
كشفت وسائل إعلام غربية أن عودة روسيا إلى التجارة العالمية تسبب بخيبة كبيرة في أوساط الاقتصاديين الألمان. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T09:30+0000
2023-09-09T09:30+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076789478_0:227:2501:1633_1920x0_80_0_0_77356a8d5c58fadc6af3c13f92522f74.jpg
وذكر موقع Business Insider نقلاً عن تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي أن النشاط التجاري لروسيا ارتفع في شهر أغسطس/ آب الماضي على الرغم من "العقوبات واسعة النطاق".ويستند الاستنتاج إلى مستوى نشاط أكبر ثلاثة موانئ روسية (سان بطرسبورغ وفلاديفوستوك ونوفوروسيسك)، والتي اقترب حجم مبيعات البضائع فيها من الحد الأقصى منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.وجاء في التقرير أن "عدد سفن الحاويات التي تصل إلى الموانئ الروسية آخذة في الازدياد، على الرغم من العقوبات وضعف الروبل، فإنه يكاد يكون عند المستوى الذي لوحظ قبل النزاع". وتعتمد حسابات المعهد على بيانات من خدمة الشحن الألمانية FleetMon.
https://sputnikarabic.ae/20230828/مرشح-رئاسي-أمريكي-يتعهد-برفع-العقوبات-عن-روسيا--1080491241.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/08/1076789478_0:0:2225:1669_1920x0_80_0_0_30e0c169d6516fb37b2fe418afe55d45.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

إعلام: غضب في ألمانيا بسبب إحياء النشاط الاقتصادي في روسيا

09:30 GMT 09.09.2023
© AFP 2023سفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت وسائل إعلام غربية أن عودة روسيا إلى التجارة العالمية تسبب بخيبة كبيرة في أوساط الاقتصاديين الألمان.
وذكر موقع Business Insider نقلاً عن تقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي أن النشاط التجاري لروسيا ارتفع في شهر أغسطس/ آب الماضي على الرغم من "العقوبات واسعة النطاق".
العلم الأمريكي بالقرب من مبنى القنصلية الأمريكية العامة في يكاتيرنبورغ الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
مرشح رئاسي أمريكي يتعهد برفع العقوبات عن روسيا
28 أغسطس, 14:04 GMT
ويستند الاستنتاج إلى مستوى نشاط أكبر ثلاثة موانئ روسية (سان بطرسبورغ وفلاديفوستوك ونوفوروسيسك)، والتي اقترب حجم مبيعات البضائع فيها من الحد الأقصى منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.
وجاء في التقرير أن "عدد سفن الحاويات التي تصل إلى الموانئ الروسية آخذة في الازدياد، على الرغم من العقوبات وضعف الروبل، فإنه يكاد يكون عند المستوى الذي لوحظ قبل النزاع". وتعتمد حسابات المعهد على بيانات من خدمة الشحن الألمانية FleetMon.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала