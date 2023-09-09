https://sputnikarabic.ae/20230909/إعلام-قتلى-وجرحى-جراء-تجدد-الاشتباكات-في-مخيم-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-1080840558.html

إعلام: قتلى وجرحى جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

إعلام: قتلى وجرحى جراء تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان

تجددت الاشتباكات، صباح اليوم السبت، في حي حطين بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T08:05+0000

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه "تم خلال هذه الاشتباكات استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف"، مشيرة أن الاشتباكات توسعت رقعتها إلى منطقتي الطوارىء والبركسات.وفيما أعلن تليفزيون "الميادين"، مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء الاشتباكات داخل المخيم، قالت الوكالة الرسيمة، إنه قد سقط قتيل واحد فقط وأصيب ثلاثة آخرون.وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، ذكرت في وقت سابق، أن الاشتباكات المسلحة في المخيم مستمرة، وتخف حدتها حينا وتعنف أحيانا، مسجلة 6 جرحى من المدنيين، بينهم رجل مسن، مؤكدة نقلهم إلى مستشفى حمود والهمشري للعلاج.وأوضحت أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، اليوم الجمعة، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق. ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".كما أعلن مراسل "سبوتنيك" أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في محيط مخيم عين الحلوة، فيما يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، في وقت سابق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20230908/نزوح-مئات-العوائل-من-مخيم-عين-الحلوة-1080820005.html

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