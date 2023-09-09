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إعلام محلي: عشرات القتلى جراء زلزال المغرب المدمر -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230909/إعلام-محلي-عشرات-القتلى-جراء-زلزال-المغرب-المدمر--عاجل-1080836800.html
إعلام محلي: عشرات القتلى جراء زلزال المغرب المدمر -عاجل
إعلام محلي: عشرات القتلى جراء زلزال المغرب المدمر -عاجل
قالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة، اليوم السبت، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T01:54+0000
2023-09-09T01:56+0000
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ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية" عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى.وأضافت الصحيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.وأكدت تصريحات متطابقة من دائرة أسني وأمزميز، أن طلوع الشمس سيكشف عن حالة يصعب التنبؤ بها، فالعديد من المنازل سقطت بفعل هذا الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وفقا لصحيفة هسبريس.
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أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, زلزال
أخبار المغرب اليوم, المغرب العربي, العالم العربي, زلزال

إعلام محلي: عشرات القتلى جراء زلزال المغرب المدمر -عاجل

01:54 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 01:56 GMT 09.09.2023)
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يتبع
قالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة، اليوم السبت، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية" عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى.
وأضافت الصحيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.
وأكدت تصريحات متطابقة من دائرة أسني وأمزميز، أن طلوع الشمس سيكشف عن حالة يصعب التنبؤ بها، فالعديد من المنازل سقطت بفعل هذا الزلزال الذي بلغت قوته أكثر من 7 درجات بحسب مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، وفقا لصحيفة هسبريس.
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