https://sputnikarabic.ae/20230909/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-المغرب-إلى-2012-وفاة-و2059-إصابة--عاجل-1080866328.html

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال المغرب إلى 2012 وفاة و2059 إصابة

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر، إلى 2012 وفاة و2059 إصابة، من بينها 1404 إصابات خطيرة، وفقا لوزارة الداخلية المغربية. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T21:53+0000

2023-09-09T21:53+0000

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وبحسب صحيفة "هسبريس" التي نقلت عن بيان للداخلية، حسب حصيلة مؤقتة لوزارة الداخلية أعلنت عنها في حدود الساعة العاشرة مساء من اليوم السبت، وصل عدد الوفيات 1293 وفاة بإقليم الحوز، و452 وفاة بإقليم تارودانت، و41 وفاة بإقليم ورززات، و15 وفاة بعمالة مراكش.كان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، قال اليوم، إن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلزال اختفت نهائيا.ضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية قاربت 5 درجات على مقياس ريختر.

https://sputnikarabic.ae/20230909/وزير-العدل-المغربي-عدد-من-القرى-التي-ضربها-الزلزال-اختفت-نهائيا-1080866439.html

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