https://sputnikarabic.ae/20230909/ارتفاع-عدد-ضحايا-زلزال-المغرب-إلى-820-قتيلا-و672-مصابا-1080839138.html
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T06:56+0000
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ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية، قولها إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 820 حالة وفاة و672 مصابا".وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال.وقالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة اليوم، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية" عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى، مضيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بفارق-زمني-ضئيل-عن-الزلزال-المدمر-هزة-أرضية-ثانية-بقوة-5-درجات-تضرب-المغرب--عاجل-1080835845.html
https://sputnikarabic.ae/20230908/مركز-الرصد-الأورومتوسطي-يحذر-السكان-من-العودة-لمنازلهم-في-موقع-زلزال-المغرب--عاجل-1080835618.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا
06:56 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم.
ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية، قولها إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 820 حالة وفاة و672 مصابا".
وضرب زلزال مدمر المغرب
، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي
، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال.
وقالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة اليوم، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم
جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
ونقلت صحيفة
"هسبريس" المغربية" عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى، مضيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.