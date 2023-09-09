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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T06:56+0000
2023-09-09T10:04+0000
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ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية، قولها إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 820 حالة وفاة و672 مصابا".وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال.وقالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة اليوم، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية" عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى، مضيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بفارق-زمني-ضئيل-عن-الزلزال-المدمر-هزة-أرضية-ثانية-بقوة-5-درجات-تضرب-المغرب--عاجل-1080835845.html
https://sputnikarabic.ae/20230908/مركز-الرصد-الأورومتوسطي-يحذر-السكان-من-العودة-لمنازلهم-في-موقع-زلزال-المغرب--عاجل-1080835618.html
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أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, زلزال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا

06:56 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 09.09.2023)
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالمواطنون في الشوارع بعد زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب، الجمعة، 8 سبتمبر 2023
المواطنون في الشوارع بعد زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب، الجمعة، 8 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم.
ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية، قولها إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 820 حالة وفاة و672 مصابا".
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
الدار البيضاء، المغرب، مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
بفارق زمني ضئيل عن الزلزال المدمر.. هزة أرضية ثانية تضرب المغرب
أمس, 23:50 GMT
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
مدينة شفشاون التي تعرف بـ لؤلؤة المغرب الزرقاء - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
مركز الرصد الأورومتوسطي يحذر السكان من العودة لمنازلهم في موقع زلزال المغرب.. فيديو
أمس, 23:19 GMT
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال.
وقالت وسائل إعلام محلية مغربية، في ساعة مبكرة اليوم، إن عشرات الضحايا لقوا حتفهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.
ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية" عن مصادر مسؤولة في السلطة المحلية بإقليم الحوز، أن الزلزال الذي ضرب المغرب، خلف عشرات القتلى، مضيفة أن الزلزال خلف ضررا كبيرا بالمباني بالجامعة الترابية مولاي إبراهيم، وعدة مناطق بدائرة أمزميز كازكور.
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