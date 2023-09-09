https://sputnikarabic.ae/20230909/البرلمان-العراقي-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-أحداث-كركوك-الأخيرة-1080853910.html

البرلمان العراقي يتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث كركوك الأخيرة

البرلمان العراقي يتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث كركوك الأخيرة

أمر مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T14:15+0000

2023-09-09T14:15+0000

2023-09-09T14:15+0000

الأخبار

العالم العربي

العراق

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103537/72/1035377242_0:272:2970:1943_1920x0_80_0_0_8376f0de1d26410cd7b64f3978526a4a.jpg

ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن المجلس قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق مكون من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بشأن أحداث محافظة كركوك الأخيرة.وأوضح بيان مجلس النواب العراقي، أن رئيس المجلس محمد الحلبوسي، قد وجه لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان نفسه إلى زيارة محافظة كركوك بهدف تقصي الحقائق عن الأحداث التي وقعت فيها وعرض تقريرها على المجلس.وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد دعا، الأحد الماضي، مجددا إلى "عدم التردد في محاسبة كل المتسببين بسقوط الضحايا والجرحى وفقا للقانون، بعد الانتهاء من التحقيقات والكشف عن ملابسات الأحداث المؤسفة".وخلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، أكد السوداني "ضرورة التزام جميع الأطراف السياسية في كركوك بالحفاظ على السلم الأهلي وتجنب الوقوع في أي فتنة، وعدم الركون إلى منطق العنف والصدامات التي تنعكس سلبا على الوضع العام في العراق".ويشار إلى أن محافظة كركوك العراقية قد شهدت في الثاني من الشهر الجاري موجة اضطرابات على خلفية قرار من الحكومة العراقية تسليم مبنى مقر قيادة العمليات المشتركة المتقدم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني رافقها إحراق إطارات وإطلاق الرصاص بشكل أوقع قتلى وجرحى من المدنيين.وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد الماضي، أمرا "بإيقاف إجراءات فتح مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة كركوك لحين حسم الدعوى".وعلى الفور، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع فيديو تظهر وقوع صدامات واحتكاكات بين محتجين وقوات الأمن العراقية في كركوك، ما دفع بقوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريق المحتجين.ما حدا برئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، إلى الدعوة بالتريث في إخلاء مقر العمليات في كركوك، كما وجه بفتح تحقيق لمعرفة أسباب سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث في المحافظة.

https://sputnikarabic.ae/20230904/خبير-كردي-لـسبوتنيك-أحداث-كركوك-دعاية-انتخابية-مبكرة-ومخطط-لإفشال-السوداني-1080701411.html

https://sputnikarabic.ae/20230903/المحكمة-الاتحادية-في-العراق-تقرر-تجميد-تنفيذ-أمر-السوداني-بإخلاء-مقر-العمليات-المشتركة-في-كركوك-1080660391.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم