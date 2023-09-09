https://sputnikarabic.ae/20230909/الجزائر-تعزي-المغرب-بعد-الزلزال-المدمر-1080845625.html
الجزائر: نتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب
الجزائر: نتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب االبلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت". 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T10:57+0000
2023-09-09T10:57+0000
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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".وتابع البيان:"تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الجزائر: نتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب
10:57 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 11:12 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب االبلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها
، إ
ن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".
وتابع البيان:"تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
وضرب زلزال مدمر المغرب
، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي
، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.