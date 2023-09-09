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الجزائر تعزي المغرب وتعلن فتح أجوائها لنقل المساعدات الإنسانية
https://sputnikarabic.ae/20230909/الجزائر-تعزي-المغرب-وتعلن-فتح-أجوائها-لنقل-المساعدات-الإنسانية-1080845625.html
الجزائر تعزي المغرب وتعلن فتح أجوائها لنقل المساعدات الإنسانية
الجزائر تعزي المغرب وتعلن فتح أجوائها لنقل المساعدات الإنسانية
أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "تعازيها للشعب المغربي الشقيق" في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T10:57+0000
2023-09-09T12:37+0000
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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".وتابع البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".وكانت الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب عام 2021، واتهمت الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.وفي يوليو/تموز الماضي، اعتبر ملك المغرب، محمد السادس، أن العلاقات مع الجزائر "مستقرة"، معربا عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" بين البلدين، وأن يتم فتح الحدود، لكن خطابه قوبل بتجاهل رسمي جزائري.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230909/فيديوهات-مروعة-اللحظات-الأولى-لزلزال-المغرب-بين-انهيار-المباني-وهلع-المواطنين-1080843442.html
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أخبار المغرب اليوم, الجزائر, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, الجزائر, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجزائر تعزي المغرب وتعلن فتح أجوائها لنقل المساعدات الإنسانية

10:57 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 12:37 GMT 09.09.2023)
© AFP 2023 / FADEL SENNAعمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في منزل منهار في مولاي إبراهيم بولاية الحوز بعد زلزال مدمر ضرب المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في منزل منهار في مولاي إبراهيم بولاية الحوز بعد زلزال مدمر ضرب المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
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أعربت وزارة الخارجية الجزائرية عن "تعازيها للشعب المغربي الشقيق" في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الساعات الأولى من اليوم السبت.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".
وتابع البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".
زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
فيديوهات مروعة... اللحظات الأولى لزلزال المغرب بين انهيار المباني وهلع المواطنين
10:23 GMT
كما قررت السلطات الجزائرية فتح مجالها الجوي أمام الرحلات لنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين، وفقا لبيان أصدرته الرئاسة الجزائرية.
وكانت الجزائر قطعت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس/ آب عام 2021، واتهمت الرباط بالقيام بـ"أعمال عدائية".
وتشهد العلاقات بين البلدين توترا منذ عقود، بسبب قضية الصحراء الغربية على وجه الخصوص، والحدود بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
وفي يوليو/تموز الماضي، اعتبر ملك المغرب، محمد السادس، أن العلاقات مع الجزائر "مستقرة"، معربا عن أمله في "عودة الأمور إلى طبيعتها" بين البلدين، وأن يتم فتح الحدود، لكن خطابه قوبل بتجاهل رسمي جزائري.
امرأة تنظر إلى أنقاض مبنى في المدينة القديمة التي دمرها الزلزال في مراكش، المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
بث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر
10:05 GMT
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال - سبوتنيك عربي
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إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
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8 فبراير, 10:17 GMT
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