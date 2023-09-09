https://sputnikarabic.ae/20230909/الخارجية-الروسية-لا-إصابات-بين-المواطنين-الروس-جراء-الزلزال-المدمر-بالمغرب-1080849796.html
الخارجية الروسية: لا إصابات بين المواطنين الروس جراء الزلزال المدمر بالمغرب
الخارجية الروسية: لا إصابات بين المواطنين الروس جراء الزلزال المدمر بالمغرب
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، عدم وجود إصابات في صفوف المواطنين الروس جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T12:39+0000
2023-09-09T12:39+0000
2023-09-09T12:41+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا، في بيان، "السفارة الروسية بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء على اتصال دائم مع السلطات المغربية. وبحسب دبلوماسيينا، لا يوجد مواطنون روس بين ضحايا الزلزال". وكان المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء قد أعلن تسجيل زلزال قوي مركزه إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار بعض المباني في عدد من المدن المغربية جراء الزلزال.ووصف المعهد الزلزال بأنه الأعنف بالبلاد منذ نحو قرن.وأعلنت السلطات المغربية انطلاق عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال، كما دعت المواطنين للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.ويذكر أنه في 24 شباط/فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر بمحافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط وأسفر عن سقوط 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.
https://sputnikarabic.ae/20230909/برلماني-مغربي-مئات-المنازل-هدمت-من-بينها-مساجد-وأحياء-عتيقة-1080848701.html
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روسيا
الخارجية الروسية: لا إصابات بين المواطنين الروس جراء الزلزال المدمر بالمغرب
12:39 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 12:41 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، عدم وجود إصابات في صفوف المواطنين الروس جراء الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق متفرقة بالمغرب الليلة الماضية.
وقالت زاخاروفا، في بيان، "السفارة الروسية بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء على اتصال دائم مع السلطات المغربية. وبحسب دبلوماسيينا، لا يوجد مواطنون روس بين ضحايا الزلزال".
وكان المعهد الوطني المغربي للجيوفيزياء قد أعلن تسجيل زلزال قوي مركزه إقليم الحوز جنوب غرب مدينة مراكش بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.
وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار بعض المباني في عدد من المدن المغربية جراء الزلزال.
ووصف المعهد الزلزال بأنه الأعنف بالبلاد منذ نحو قرن.
وأعلنت السلطات المغربية انطلاق عملية إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال، كما دعت المواطنين للتبرع بالدم لإغاثة ضحايا الزلزال.
ويذكر أنه في 24 شباط/فبراير 2004 ضرب زلزال بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر بمحافظة الحسيمة على بعد 400 كيلومتر شمال شرق الرباط وأسفر عن سقوط 628 قتيلا وعن أضرار مادية جسيمة.