https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-المدفعية-الروسية-تصد-ثلاث-هجمات-مضادة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1080837569.html
الدفاع: المدفعية الروسية تصد ثلاث هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
الدفاع: المدفعية الروسية تصد ثلاث هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
صدت المدفعية الروسية ثلاثة هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة سيرجيفكا، حسبما صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T04:14+0000
2023-09-09T04:14+0000
2023-09-09T04:14+0000
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
المدفعية الروسية
القوات الأوكرانية
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وأضاف سيرغي زيبينسكي، "من أجل استعادة المواقع المفقودة، نفذت وحدات من اللواء 95 المحمول جواً، بدعم من المركبات المدرعة، ثلاث هجمات مضادة على مواقع قواتنا في اتجاه كوفاليفكا. وتم صد جميع الهجمات المضادة بنيران مدفعية المجموعة".بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال المضاد للبطاريات، دمرت مدفعية مجموعة "زاباد" مدفع هاوتزر أوكراني قطره M-777، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع (2S-1 Gvozdika) وطاقم هاون في منطقة مستوطنات بوروفسكايا وأندريفكا وبيشانايا وكراخمالنايا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
https://sputnikarabic.ae/20230908/زيلينسكي-غير-سعيد-بـ-التوقف-الطويل-للغرب-عن-فرض-عقوبات-على-روسيا-1080834884.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية
الدفاع: المدفعية الروسية تصد ثلاث هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
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صدت المدفعية الروسية ثلاثة هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة سيرجيفكا، حسبما صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الغرب الروسية.
وأضاف سيرغي زيبينسكي، "من أجل استعادة المواقع المفقودة، نفذت وحدات من اللواء 95 المحمول جواً، بدعم من المركبات المدرعة، ثلاث هجمات مضادة على مواقع قواتنا في اتجاه كوفاليفكا. وتم صد جميع الهجمات المضادة
بنيران مدفعية المجموعة".
بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال المضاد للبطاريات، دمرت مدفعية مجموعة "زاباد" مدفع هاوتزر أوكراني قطره M-777، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع (2S-1 Gvozdika) وطاقم هاون في منطقة مستوطنات بوروفسكايا وأندريفكا وبيشانايا وكراخمالنايا.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).