https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-المدفعية-الروسية-تصد-ثلاث-هجمات-مضادة-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1080837569.html

الدفاع: المدفعية الروسية تصد ثلاث هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

الدفاع: المدفعية الروسية تصد ثلاث هجمات مضادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك

صدت المدفعية الروسية ثلاثة هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة سيرجيفكا، حسبما صرح سيرغي زيبينسكي، رئيس المركز الصحفي لمجموعة... 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T04:14+0000

2023-09-09T04:14+0000

2023-09-09T04:14+0000

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

المدفعية الروسية

القوات الأوكرانية

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وأضاف سيرغي زيبينسكي، "من أجل استعادة المواقع المفقودة، نفذت وحدات من اللواء 95 المحمول جواً، بدعم من المركبات المدرعة، ثلاث هجمات مضادة على مواقع قواتنا في اتجاه كوفاليفكا. وتم صد جميع الهجمات المضادة بنيران مدفعية المجموعة".بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال المضاد للبطاريات، دمرت مدفعية مجموعة "زاباد" مدفع هاوتزر أوكراني قطره M-777، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع (2S-1 Gvozdika) وطاقم هاون في منطقة مستوطنات بوروفسكايا وأندريفكا وبيشانايا وكراخمالنايا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, المدفعية الروسية, القوات الأوكرانية