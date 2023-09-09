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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الصين-يتعين-على-مجلس-الأمن-العمل-بإحساس-أكبر-بالمسؤولية-لحل-الأزمة-الأوكرانية-1080845450.html
الصين: يتعين على مجلس الأمن العمل بإحساس أكبر بالمسؤولية لحل الأزمة الأوكرانية
الصين: يتعين على مجلس الأمن العمل بإحساس أكبر بالمسؤولية لحل الأزمة الأوكرانية
دعا مبعوث صيني، أمس الجمعة، إلى بذل جهود سلام دولية لحل الأزمة الأوكرانية.‏ 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T11:04+0000
2023-09-09T11:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
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وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ، قنغ شوانغ، إنه "مع استمرار الأزمة في أوكرانيا، تظل التوترات على الأرض مرتفعة وتنتشر آثارها بسرعة أكبر".وأضاف: "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يعمل بإحساس أكبر بالمسؤولية، والحاجة الملحة إلى إيجاد سبل لتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام في وقت مبكر"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.وتابع قنغ موجها حديثه لمجلس الأمنك "يجب إعطاء الأولوية للاستخدام الجيد لأدوات الوساطة التي يمنحها ميثاق (الأمم المتحدة) لتعزيز تنفيذ مبادرات السلام المختلفة، والاستفادة من الدور الأساسي لآلية الأمن الجماعي الدولية".وأردف: "مهما كانت التحديات، لا يمكن إغلاق باب التسوية السياسية؛ ولا يمكن للجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار ومحادثات السلام أن تتوقف؛ ولا يمكن لعملية المفاوضات الدبلوماسية أن تتوقف".وشدد نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، في كلمته أن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية كان "ثابتا وواضحا"، وهو تأكيدها الدائم على ضرورة حماية سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، والحفاظ على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف على محمل الجد، وبذل كل الجهود التي تؤدي إلى التسوية السلمية للصراع. وأضاف أنه ينبغي دعم الأزمة. وواصل أن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتواصل مع كافة الأطراف، وستواصل بذل جهود بناءة لتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.يشار إلى أن الصين نشرت في شهر فبراير/ شباط الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
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الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي
الصين, أخبار أوكرانيا, العالم, العالم العربي

الصين: يتعين على مجلس الأمن العمل بإحساس أكبر بالمسؤولية لحل الأزمة الأوكرانية

11:04 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERنائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ، قنغ شوانغ
نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ، قنغ شوانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ، قنغ شوانغ
© AFP 2023 / GREG BAKER
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دعا مبعوث صيني، أمس الجمعة، إلى بذل جهود سلام دولية لحل الأزمة الأوكرانية.‏
وقال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ، قنغ شوانغ، إنه "مع استمرار الأزمة في أوكرانيا، تظل التوترات على الأرض مرتفعة وتنتشر آثارها بسرعة أكبر".
وأضاف: "يتعين على مجلس الأمن الدولي أن يعمل بإحساس أكبر بالمسؤولية، والحاجة الملحة إلى إيجاد سبل لتحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام في وقت مبكر"، وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية.
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وتابع قنغ موجها حديثه لمجلس الأمنك "يجب إعطاء الأولوية للاستخدام الجيد لأدوات الوساطة التي يمنحها ميثاق (الأمم المتحدة) لتعزيز تنفيذ مبادرات السلام المختلفة، والاستفادة من الدور الأساسي لآلية الأمن الجماعي الدولية".
وأشار إلى أن "الأزمة الأوكرانية لها أسباب معقدة، وليس هناك "حل سهل"، مضيفا أن حلها سيتطلب جهودا منسقة من جميع الأطراف.
وأردف: "مهما كانت التحديات، لا يمكن إغلاق باب التسوية السياسية؛ ولا يمكن للجهود الرامية إلى تعزيز وقف إطلاق النار ومحادثات السلام أن تتوقف؛ ولا يمكن لعملية المفاوضات الدبلوماسية أن تتوقف".
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وشدد نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، في كلمته أن موقف الصين بشأن الأزمة الأوكرانية كان "ثابتا وواضحا"، وهو تأكيدها الدائم على ضرورة حماية سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، والحفاظ على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأخذ المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف على محمل الجد، وبذل كل الجهود التي تؤدي إلى التسوية السلمية للصراع. وأضاف أنه ينبغي دعم الأزمة.
وواصل أن الصين مستعدة لتعزيز الحوار والتواصل مع كافة الأطراف، وستواصل بذل جهود بناءة لتعزيز التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.
يشار إلى أن الصين نشرت في شهر فبراير/ شباط الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية - سبوتنيك عربي
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خطة الخارجية الصينية لحل الأزمة الأوكرانية
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