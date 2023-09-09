https://sputnikarabic.ae/20230909/المدفعية-الروسية-تقصف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1080850903.html
المدفعية الروسية تقصف القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
المدفعية الروسية تقصف القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأن المدفعية الروسية عطلت تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وقضت على أفراد العدو بمدفع هاوتزر 152 ملم... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T13:14+0000
2023-09-09T13:14+0000
2023-09-09T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع: "خلال العمل القتالي، اكتشف طاقم المركبات الجوية دون طيار التابعة للقوات الروسية حركة نشطة وتناوبا للأفراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "تم نقل إحداثياتها إلى أطقم المدفعية، وبعد ذلك أطلق رجال المدفعية نحوهم قذائف دقيقة".ووفقا للدفاع الروسية، يعمل رجال المدفعية بالتعاون مع أطقم الطائرات دون طيار، ما يسمح لهم بضبط النيران وتدمير أي هدف بأقل عدد من القذائف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
المدفعية الروسية تقصف القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
13:14 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأن المدفعية الروسية عطلت تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وقضت على أفراد العدو بمدفع هاوتزر 152 ملم من طراز "دي-20".
وقالت الدفاع: "خلال العمل القتالي، اكتشف طاقم المركبات الجوية دون طيار التابعة للقوات الروسية حركة نشطة وتناوبا للأفراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "تم نقل إحداثياتها إلى أطقم المدفعية، وبعد ذلك أطلق رجال المدفعية نحوهم قذائف دقيقة".
ووفقا للدفاع الروسية، يعمل رجال المدفعية بالتعاون مع أطقم الطائرات دون طيار، ما يسمح لهم بضبط النيران وتدمير أي هدف بأقل عدد من القذائف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.