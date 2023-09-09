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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/المدفعية-الروسية-تقصف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-فيديو-1080850903.html
المدفعية الروسية تقصف القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
المدفعية الروسية تقصف القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأن المدفعية الروسية عطلت تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وقضت على أفراد العدو بمدفع هاوتزر 152 ملم... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T13:14+0000
2023-09-09T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع: "خلال العمل القتالي، اكتشف طاقم المركبات الجوية دون طيار التابعة للقوات الروسية حركة نشطة وتناوبا للأفراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".وأضافت: "تم نقل إحداثياتها إلى أطقم المدفعية، وبعد ذلك أطلق رجال المدفعية نحوهم قذائف دقيقة".ووفقا للدفاع الروسية، يعمل رجال المدفعية بالتعاون مع أطقم الطائرات دون طيار، ما يسمح لهم بضبط النيران وتدمير أي هدف بأقل عدد من القذائف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

المدفعية الروسية تقصف القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان... فيديو

13:14 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 13:17 GMT 09.09.2023)
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Photo / Минобороны России
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أفادت وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك" بأن المدفعية الروسية عطلت تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وقضت على أفراد العدو بمدفع هاوتزر 152 ملم من طراز "دي-20".
وقالت الدفاع: "خلال العمل القتالي، اكتشف طاقم المركبات الجوية دون طيار التابعة للقوات الروسية حركة نشطة وتناوبا للأفراد في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "تم نقل إحداثياتها إلى أطقم المدفعية، وبعد ذلك أطلق رجال المدفعية نحوهم قذائف دقيقة".
ووفقا للدفاع الروسية، يعمل رجال المدفعية بالتعاون مع أطقم الطائرات دون طيار، ما يسمح لهم بضبط النيران وتدمير أي هدف بأقل عدد من القذائف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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