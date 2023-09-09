https://sputnikarabic.ae/20230909/برلماني-مغربي-مئات-المنازل-هدمت-من-بينها-مساجد-وأحياء-عتيقة-1080848701.html

برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة

برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة

قال البرلماني المغربي، فرفار العياشي، إن السلطات المغربية الملكية، تدخلت برا وجوا لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع في العديد من مناطق المملكة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T12:25+0000

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ولفت في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن مئات المنازل تضررت نتيجة الزلزال، خاصة المدن القديمة والمنازل التراثية، نظرا لهشاشتها، مؤكدا أن الحصيلة المعلنة حتى الآن مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل عدم الانتهاء من عملية انتشال الضحايا.وأكد البرلماني أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها بتوجيهات ملكية على مدار الساعة لتقديم الدعم عبر كافة الوسائل.وأشار إلى أن المستشفيات العسكرية الميدانية تعمل في الوقت الراهن في المناطق المتضررة، بالإضافة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.

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