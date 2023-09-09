عربي
الجزائر تعزي المغرب وتعلن فتح أجوائها لنقل المساعدات الإنسانية
https://sputnikarabic.ae/20230909/برلماني-مغربي-مئات-المنازل-هدمت-من-بينها-مساجد-وأحياء-عتيقة-1080848701.html
برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة
برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة
قال البرلماني المغربي، فرفار العياشي، إن السلطات المغربية الملكية، تدخلت برا وجوا لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع في العديد من مناطق المملكة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T12:25+0000
2023-09-09T12:25+0000
أخبار المغرب اليوم
حصري
زلزال
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080841104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e470fa5edf66dee87f1286d534267f4a.jpg
ولفت في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن مئات المنازل تضررت نتيجة الزلزال، خاصة المدن القديمة والمنازل التراثية، نظرا لهشاشتها، مؤكدا أن الحصيلة المعلنة حتى الآن مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل عدم الانتهاء من عملية انتشال الضحايا.وأكد البرلماني أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها بتوجيهات ملكية على مدار الساعة لتقديم الدعم عبر كافة الوسائل.وأشار إلى أن المستشفيات العسكرية الميدانية تعمل في الوقت الراهن في المناطق المتضررة، بالإضافة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الجزائر-تعزي-المغرب-وتعلن-فتح-أجوائها-لنقل-المساعدات-الإنسانية-1080845625.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/تسونامي-محتمل-هيئة-المسح-الجيولوجي-الأمريكية-زلزال-المغرب-هو-الأقوى-في-تاريخها-منذ-أكثر-من-قرن-1080842909.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080841104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322a19376969093c7bc2e05811b200aa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, حصري, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, حصري, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة

12:25 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNAزلزال المغرب
زلزال المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / FADEL SENNA
تابعنا عبرTelegramNabd
حصري
قال البرلماني المغربي، فرفار العياشي، إن السلطات المغربية الملكية، تدخلت برا وجوا لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع في العديد من مناطق المملكة.
ولفت في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن مئات المنازل تضررت نتيجة الزلزال، خاصة المدن القديمة والمنازل التراثية، نظرا لهشاشتها، مؤكدا أن الحصيلة المعلنة حتى الآن مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل عدم الانتهاء من عملية انتشال الضحايا.
وأكد البرلماني أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها بتوجيهات ملكية على مدار الساعة لتقديم الدعم عبر كافة الوسائل.
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين في منزل منهار في مولاي إبراهيم بولاية الحوز بعد زلزال مدمر ضرب المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
الجزائر تعزي المغرب وتعلن فتح أجوائها لنقل المساعدات الإنسانية
10:57 GMT
وأشار إلى أن المستشفيات العسكرية الميدانية تعمل في الوقت الراهن في المناطق المتضررة، بالإضافة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".
إخلاء سكان من تحت الأنقاض في مدينة مراكش القديمة التي دمرها الزلزال، المغرب، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
كارثة واسعة النطاق... تسونامي محتمل بعد زلزال هو الأقوى في تاريخ المغرب
09:55 GMT
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
إرشادات للنجاة عند وقوع زلزال... ماذا تفعل وماذا لا؟
مشاهدة
8 فبراير, 10:17 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر10:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала