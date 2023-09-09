https://sputnikarabic.ae/20230909/برلماني-مغربي-مئات-المنازل-هدمت-من-بينها-مساجد-وأحياء-عتيقة-1080848701.html
برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة
برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة
قال البرلماني المغربي، فرفار العياشي، إن السلطات المغربية الملكية، تدخلت برا وجوا لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع في العديد من مناطق المملكة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T12:25+0000
2023-09-09T12:25+0000
2023-09-09T12:25+0000
أخبار المغرب اليوم
حصري
زلزال
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080841104_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e470fa5edf66dee87f1286d534267f4a.jpg
ولفت في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن مئات المنازل تضررت نتيجة الزلزال، خاصة المدن القديمة والمنازل التراثية، نظرا لهشاشتها، مؤكدا أن الحصيلة المعلنة حتى الآن مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل عدم الانتهاء من عملية انتشال الضحايا.وأكد البرلماني أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها بتوجيهات ملكية على مدار الساعة لتقديم الدعم عبر كافة الوسائل.وأشار إلى أن المستشفيات العسكرية الميدانية تعمل في الوقت الراهن في المناطق المتضررة، بالإضافة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الجزائر-تعزي-المغرب-وتعلن-فتح-أجوائها-لنقل-المساعدات-الإنسانية-1080845625.html
https://sputnikarabic.ae/20230909/تسونامي-محتمل-هيئة-المسح-الجيولوجي-الأمريكية-زلزال-المغرب-هو-الأقوى-في-تاريخها-منذ-أكثر-من-قرن-1080842909.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080841104_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322a19376969093c7bc2e05811b200aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, حصري, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, حصري, زلزال, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
برلماني مغربي: مئات المنازل هدمت من بينها مساجد وأحياء عتيقة
تابعنا عبر
حصري
قال البرلماني المغربي، فرفار العياشي، إن السلطات المغربية الملكية، تدخلت برا وجوا لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي وقع في العديد من مناطق المملكة.
ولفت في تصريح لـ"سبوتنيك
"، أن مئات المنازل تضررت نتيجة الزلزال، خاصة المدن القديمة والمنازل التراثية، نظرا لهشاشتها، مؤكدا أن الحصيلة المعلنة حتى الآن مرشحة للارتفاع، خاصة في ظل عدم الانتهاء من عملية انتشال الضحايا.
وأكد البرلماني أن جميع أجهزة الدولة تعمل بكامل طاقتها بتوجيهات ملكية على مدار الساعة لتقديم الدعم عبر كافة الوسائل.
وأشار إلى أن المستشفيات العسكرية الميدانية تعمل في الوقت الراهن في المناطق المتضررة، بالإضافة للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
وضرب زلزال مدمر المغرب
، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 820 حالة وفاة و672 إصابة ".
من جهتها، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزال المغرب وقع على عمق 18.5 كم ومركزه جبال الأطلس، فيما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش هو الأعنف منذ قرن.
وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي
، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر، خوفا من الهزات الارتدادية.