https://sputnikarabic.ae/20230909/بعد-إعلان-حزب-الله-انفتاحه-على-كل-المبادرات-هل-تقترب-أزمة-الشغور-الرئاسي-من-الحل-1080846431.html

بعد إعلان "حزب الله" انفتاحه على كل المبادرات.. هل تقترب أزمة الشغور الرئاسي من الحل؟

بعد إعلان "حزب الله" انفتاحه على كل المبادرات.. هل تقترب أزمة الشغور الرئاسي من الحل؟

أعلن نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، الشيخ علي دعموش، أن الحزب ‏منفتح على أي مبادرة حوارية بناءة تؤدي إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي". 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T11:47+0000

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لبنان ... بعد إعلان حزب الله انفتاحه على كل المبادرات.. هل تقترب أزمة الشغور الرئاسي من الحل لبنان ... بعد إعلان حزب الله انفتاحه على كل المبادرات.. هل تقترب أزمة الشغور الرئاسي من الحل

وقال الشيخ دعموش إن "إنجاز الاستحقاق الرئاسي هو مفتاح الحلول والخروج من الأزمات" مشيرا إلى أن الحزب "تفاعل مع المبادرة الفرنسية التي يقودها المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، ورحب ‏بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار، وتحاور مع التيار الوطني الحر، ويعمل بجد من أجل الوصول إلى ‏تفاهمات مشتركة".من جانبه، أضح الكاتب والمحلل السياسي ساركيس أبوزيد أن "الظروف الإقليمية والدولية غير مواتية الآن لإنجاز الملف الرئاسي ما يجعل هناك مبادرات ومناورات وانتظار لإنجاز هذا الملف، لكن الواضح أن استراتيجية حزب الله هو عدم إقفال الأبواب لأنه لا يريد الدخول في صدام داخلي، أو أن يتحمل مسؤولية بداية حرب أهلية، أو أحداث أمنية غير مؤاتية وليست لصالحة، ولذلك فهو يفتح الأبواب لجميع الاحتمالات".وأشار إلى أن "هناك حوار مع قائد الجيش وفي نفس الوقت هناك تمسك بفرنجية، وهناك أيضا تلبية لمبدأ الحوار وانفتاح على المبادرة الفرنسة، إضافة إلى وجود آفاق مفتوحة مع جميع الأطراف من أجل احتواء هذه الأزمة، منوها إلى أن هذه المبادرة الأخيرة لحزب الله تهدف لفتح جميع الأبواب والاحتمالات لحل الموضوع".واعتبر الخبير أن "انفتاح حزب الله على المبادرة الفرنسية بالتوافق مع التيار الوطني الحر، وطرح الطائفة السنية لبقية الأحزاب التقليدية المحسوبة على المسيحية المارونية وغيره، يمكن أن يحسم مسألة انتخاب الرئيس اللبناني الانها مسألة مطلوبة وملحة". إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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