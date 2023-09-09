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https://sputnikarabic.ae/20230909/بوتين-يقدم-تعازيه-لملك-المغرب-في-تداعيات-الزلزال-المدمر-1080840691.html
بوتين يقدم تعازيه لملك المغرب في تداعيات الزلزال المدمر
بوتين يقدم تعازيه لملك المغرب في تداعيات الزلزال المدمر
أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس بعد التداعيات المأساوية للزلزال المدمر. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T08:39+0000
2023-09-09T08:39+0000
روسيا
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وقال الرئيس بوتين في برقية التعزية، الموجهة لملك المغرب، والتي نشرت على موقع الكرملين: "أرجو أن تتقبل تعازي القلبية في العواقب المأساوية للزلزال المدمر، الذي ضرب وسط بلادكم". وأشار بوتين إلى أن روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه، وأوصى بإيصال كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، فضلا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم.ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية، قولها إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا".وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
https://sputnikarabic.ae/20230909/الداخلية-المغربية-ارتفاع-عدد-ضحايا-الزلزال-إلى-632-قتيلا-و329-مصابا-1080839138.html
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روسيا

بوتين يقدم تعازيه لملك المغرب في تداعيات الزلزال المدمر

08:39 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات "مصيرية"
الرئيس فلاديمير بوتين يدلي ببيان يتضمن تصريحات مصيرية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Gavril Gregorov
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أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس بعد التداعيات المأساوية للزلزال المدمر.
وقال الرئيس بوتين في برقية التعزية، الموجهة لملك المغرب، والتي نشرت على موقع الكرملين: "أرجو أن تتقبل تعازي القلبية في العواقب المأساوية للزلزال المدمر، الذي ضرب وسط بلادكم".
وأشار بوتين إلى أن روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه، وأوصى بإيصال كلمات التعاطف والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، فضلا عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المتضررين من هذه الكارثة الطبيعية.
المواطنون في الشوارع بعد زلزال بقوة 7 درجات يهز المغرب، الجمعة، 8 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلا و329 مصابا
06:56 GMT
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق اليوم.
ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية، قولها إن "عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 632 قتيلا و329 مصابا".
وضرب زلزال مدمر المغرب، ليل الجمعة/ السبت، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
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