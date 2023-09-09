https://sputnikarabic.ae/20230909/تضامن-عربي-ودولي-مع-المغرب-بعد-الزلزال-زعماء-العالم-يعزون-ويعرضون-المساعدة-العاجلة-1080842588.html

تضامن عربي ودولي مع المغرب بعد الزلزال.. زعماء العالم يعزون ويعرضون المساعدة العاجلة

تضامن عربي ودولي مع المغرب بعد الزلزال.. زعماء العالم يعزون ويعرضون المساعدة العاجلة

توالت ردود الفعل العربية والدولية بعد ساعات من وقوع الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، حيث أعلنت العديد من الدول تضامنها مع الرباط وتقديم التعازي للشعب المغربي. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T09:53+0000

2023-09-09T09:53+0000

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وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه لملك المغرب محمد السادس بعد التداعيات المأساوية للزلزال المدمر، وقال في برقية التعزية، الموجهة لملك المغرب، والتي نشرت على موقع الكرملين: "أرجو أن تتقبل تعازي القلبية في العواقب المأساوية للزلزال المدمر، الذي ضرب وسط بلادكم"، مشيرا إلى أن روسيا تشاطر الشعب المغربي الصديق معاناته وأحزانه.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تضامن بلاده مع المغرب ووقوفها إلى جانبه بكل إمكاناتها المتاحة بعد الزلزال الكارثي، وتقدم أردوغان بالتعازي للشعب المغربي المتضرر داعيا الله بأن يرحم الضحايا ويشفي الجرحى.وأعربت وزارة الخارجية التركية عن حزنها العميق جراء الزلزال الذي وقع في منطقة الحوز بالمغرب، متقدمة بتعازيها، مؤكدة على دعمها للشعب المغربي وحكومته، وعلى استعداد تركيا لتقديم كل أنواع الدعم لتخفيف معاناة الضحايا والمصابين.من جهته، قدم أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعازيه للشعب المغربي معرب عن حزنه العميق لضحايا الزلزال، دعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وتمنى حفظ الله للمغرب وشعبه من كل مكروه.وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا أعربت فيه عن تعازيها ومواساتها الصادقة "لحكومة المملكة المغربية الشقيقة وشعبها بضحايا الزلزال الذي وقع مساء الجمعة، وأعربت عن أسفها للخسائر البشرية والمادية الجسيمة التي نجمت عنه".وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، تضامنها الكامل مع المملكة المغربية، حكومة وشعبا، في مواجهة الآثار المدمرة للزلزال المروع، معربة عن مواساتها لأسر الضحايا من أبناء شعب المملكة المغربية الشقيق، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم" الإلكترونية.من جانبه، تقدم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتعازيه إلى الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي، في ضحايا الزلزال.وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن "تعازيها الصادقة لحكومة المملكة المغربية وشعبها بعد سلسلة الزلازل التي ضربت البلاد وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص"، كما قدم رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، تعازيه للشعب المغربي وأعلن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا في ضوء الزلزال.وفي الإمارات، وجه الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب وتقديم مختلف أشكال الدعم.أما في إيران، فقد أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عن أسفه للزلزال المروع الذي ضرب المغرب، وأعرب عن تعازيه للمغرب حكومة وشعباً.يذكر أن السلطت المغربية كانت قد دعت المواطنين في مدينتي مراكش ودمنات، إلى التبرع العاجل بالدم وذلك لإنقاذ المصابين جراء الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد، وأفادت وكالة الأنباء المغربية، بأنه تم تعبئة سبع شاحنات محملة بالأغطية وأسرة المخيمات ومعدات الإضاءة، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن إلى سكان المناطق المنكوبة".وكانت وزارة الداخلية المغربية، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، الذي وقع بعد منتصف ليل الجمعة، ارتفع إلى 820 قتيلا و 672 مصابا، وهي أرقام قابلة للزيادة.

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