جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم
مشاركة في المهرجان الثقافي العرقي "الزي الوطني الواقعي" في قازان. يعد هذا المهرجان العرقي الثقافي منصة فريدة تجمع ممثلي المجال الإبداعي الذين يؤدون الفولكلور من مختلف الشعوب بأسلوب حديث، وأساتذة الفنون الزخرفية والتطبيقية.
مشاركة في المهرجان الثقافي العرقي "الزي الوطني الواقعي" في قازان. يعد هذا المهرجان العرقي الثقافي منصة فريدة تجمع ممثلي المجال الإبداعي الذين يؤدون الفولكلور من مختلف الشعوب بأسلوب حديث، وأساتذة الفنون الزخرفية والتطبيقية.
فتيات ليبيات يحضرن اليوم الوطني للزي الليبي في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، في 13 مارس/ آذار 2019.
فتيات ليبيات يحضرن اليوم الوطني للزي الليبي في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، في 13 مارس/ آذار 2019.
فتيات من مجموعة دعم BC Unicaja يرقصن في مباراة مرحلة المجموعات لكأس كرة السلة الأوروبية لموسم 2018/19 بين فريقي أونيكس (روسيا، قازان) وBC أونيكاخا (إسبانيا، ملقة).
فتيات من مجموعة دعم BC Unicaja يرقصن في مباراة مرحلة المجموعات لكأس كرة السلة الأوروبية لموسم 2018/19 بين فريقي أونيكس (روسيا، قازان) وBC أونيكاخا (إسبانيا، ملقة).
مضيفات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يمثلن أقلية تشوانغ من مقاطعة قوانغشي بجنوب غرب الصين يركضن في ميدان تيانانمن في 8 مارس/ آذار 2008 في بكين، في اليوم العالمي للمرأة، حيث تعقد جلسة حول البرلمان السنوي الصيني داخل قاعة الشعب الكبرى.
مضيفات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يمثلن أقلية تشوانغ من مقاطعة قوانغشي بجنوب غرب الصين يركضن في ميدان تيانانمن في 8 مارس/ آذار 2008 في بكين، في اليوم العالمي للمرأة، حيث تعقد جلسة حول البرلمان السنوي الصيني داخل قاعة الشعب الكبرى.
فتيات هنديات يؤدين رقصة شعبية تقليدية بنجابية، "غيدها"، خلال احتفالات يوم الجمهورية في ملعب "جورو ناناك في أمريتسار" في 26 يناير/ كانون الثاني 2010.
فتيات هنديات يؤدين رقصة شعبية تقليدية بنجابية، "غيدها"، خلال احتفالات يوم الجمهورية في ملعب "جورو ناناك في أمريتسار" في 26 يناير/ كانون الثاني 2010.
فتاة ألبانية ترتدي الزي التقليدي قبيل بدء عرض بمناسبة يوم التراث الثقافي الوطني ويوم التراث الأوروبي في العاصمة تيرانا، في 29 سبتمبر/ أيلول 2014. في كل عام، تحتفل الدول الخمسون الموقعة على ميثاق الثقافة الأوروبية الاتفاقية بأيام التراث الأوروبي.
فتاة ألبانية ترتدي الزي التقليدي قبيل بدء عرض بمناسبة يوم التراث الثقافي الوطني ويوم التراث الأوروبي في العاصمة تيرانا، في 29 سبتمبر/ أيلول 2014. في كل عام، تحتفل الدول الخمسون الموقعة على ميثاق الثقافة الأوروبية الاتفاقية بأيام التراث الأوروبي.
مشاركة في العيد الجمهوري لثقافة شعب تشوفاش "أوياف" في قرية أكسوباييفو بجمهورية تتارستان الروسية.
مشاركة في العيد الجمهوري لثقافة شعب تشوفاش "أوياف" في قرية أكسوباييفو بجمهورية تتارستان الروسية.
نساء يرتدين ملابسهن التقليدية، يغنين ويرقصن في الشوارع خلال مهرجان "إندوني سا" الثقافي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ديربان، شرق جنوبي أفريقيا. يقام مهرجان إندوني، وهو وليمة لمدة يومين تعرض تقاليد مقاطعات جنوب أفريقيا، ويهدف إلى إظهار الوحدة والتنوع الفريد للبلاد، في ديربان، جنوب أفريقيا، يومي 14 و15 ديسمبر.
نساء يرتدين ملابسهن التقليدية، يغنين ويرقصن في الشوارع خلال مهرجان "إندوني سا" الثقافي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ديربان، شرق جنوبي أفريقيا. يقام مهرجان إندوني، وهو وليمة لمدة يومين تعرض تقاليد مقاطعات جنوب أفريقيا، ويهدف إلى إظهار الوحدة والتنوع الفريد للبلاد، في ديربان، جنوب أفريقيا، يومي 14 و15 ديسمبر.
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بخيديرليز (عيد الربيع والخصوبة) في باغجه سراي، بشبه جزيرة القرم الروسية.
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بخيديرليز (عيد الربيع والخصوبة) في باغجه سراي، بشبه جزيرة القرم الروسية.
امرأة ترتدي الزي التقليدي خلال حفل بمناسبة عيد استقلال إندونيسيا الثامن والسبعين في القصر الرئاسي في جاكرتا في 17 أغسطس/ آب 2023.
امرأة ترتدي الزي التقليدي خلال حفل بمناسبة عيد استقلال إندونيسيا الثامن والسبعين في القصر الرئاسي في جاكرتا في 17 أغسطس/ آب 2023.
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية في قرية توركا في بورياتيا بالقرب من منطقة بايكال الروسية.
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية في قرية توركا في بورياتيا بالقرب من منطقة بايكال الروسية.
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال مهرجان التوليب في دوشنبه، طاجيكستان.
فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال مهرجان التوليب في دوشنبه، طاجيكستان.
مرشدات السياحة في اليابان يرتدين الزي التقليدي "الكيمونو" في طوكيو، في 9 يناير 2015.
مرشدات السياحة في اليابان يرتدين الزي التقليدي "الكيمونو" في طوكيو، في 9 يناير 2015.
إحدى المشاركات في الموكب المخصص للاحتفال بيوم الزي الوطني في تبليسي، جورجيا.
إحدى المشاركات في الموكب المخصص للاحتفال بيوم الزي الوطني في تبليسي، جورجيا.
فتيات فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيني، وكمامات على شكل كوفية، احتفالا بيوم الزي الفلسطيني في قرية الجفتلك وادي الأردن، 26 يوليو/ تموز 2020
فتيات فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيني، وكمامات على شكل كوفية، احتفالا بيوم الزي الفلسطيني في قرية الجفتلك وادي الأردن، 26 يوليو/ تموز 2020
عرض الأزياء الوطنية الأرمنية كجزء من مهرجان "المشمش" المتعدد الجنسيات في الجناح بنسخته الـ58 لمركز "سلوفو" في حديقة "في دي إن خا" في موسكو.
عرض الأزياء الوطنية الأرمنية كجزء من مهرجان "المشمش" المتعدد الجنسيات في الجناح بنسخته الـ58 لمركز "سلوفو" في حديقة "في دي إن خا" في موسكو.
شابات يرتدين الزي التقليدي يحملن الأعلام الصينية والفيتنامية خلال حفل ترحيب بزيارة الرئيس الصيني هو جين تاو في القصر الرئاسي الفيتنامي في هانوي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.
شابات يرتدين الزي التقليدي يحملن الأعلام الصينية والفيتنامية خلال حفل ترحيب بزيارة الرئيس الصيني هو جين تاو في القصر الرئاسي الفيتنامي في هانوي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.
المشاركات في المهرجان الدولي للفنون التطبيقية الوطنية القيرغيزية "قيرغيزستان شيرداك" الثالث عشر" في مدينة نارين. الغرض من المهرجان هو تحسين وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مناطق منطقة نارين، وكذلك تعريف الضيوف والسياح الأجانب بالفنون التطبيقية القرغيزية والألعاب الرياضية الوطنية وتراث الموسيقى الشعبية.
المشاركات في المهرجان الدولي للفنون التطبيقية الوطنية القيرغيزية "قيرغيزستان شيرداك" الثالث عشر" في مدينة نارين. الغرض من المهرجان هو تحسين وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مناطق منطقة نارين، وكذلك تعريف الضيوف والسياح الأجانب بالفنون التطبيقية القرغيزية والألعاب الرياضية الوطنية وتراث الموسيقى الشعبية.
فتاة ترتدي الزي التقليدي الوطني تحمل العلم الوطني الدنماركي على طول مسار السباق، خلال المرحلة الرابعة عشرة من النسخة 110 من سباق الدراجات الهوائية في فرنسا، على بعد 152 كم بين أنماس ومورزين ليه بورت دو سوليه، في جبال الألب الفرنسية، 15 يوليو 2023.
فتاة ترتدي الزي التقليدي الوطني تحمل العلم الوطني الدنماركي على طول مسار السباق، خلال المرحلة الرابعة عشرة من النسخة 110 من سباق الدراجات الهوائية في فرنسا، على بعد 152 كم بين أنماس ومورزين ليه بورت دو سوليه، في جبال الألب الفرنسية، 15 يوليو 2023.
"الجمال متأصل في كل شيء صحي... إنه الانسجام، وهو مفتاح السلام؛ إنه يجسد المثل العليا للإنسان والإنسانية. إذا حافظ الناس على المثل الأعلى للجمال والحاجة إليه، فهذا يعني أن هناك أيضًا حاجة للصحة والمعايير... وبالتالي ضمان أعلى لتطور هذا الشعب".