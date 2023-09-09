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https://sputnikarabic.ae/20230909/جمال-الأزياء-الوطنية-في-مختلف-دول-العالم-1080821283.html
جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم
جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم
تحتفل العديد من دول العالم اليوم، الموافق 9 سبتمبر/ أيلول، بيوم الجمال العالمي. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
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وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم.بادرت اللجنة الدولية للتجميل وعلم التجميل (CIDESCO) إلى إنشاء يوم الجمال العالمي، والذي يتم الاحتفال به سنويًا في 9 سبتمبر.تأسست اللجنة الدولية للتجميل وعلم التجميل، والتي تعتبر الجمعية الدولية الرئيسية للعلاج التجميلي في العالم، في بروكسل عام 1946، وتم تشكيلها منذ ذلك الحين من قبل آلاف الأطباء حول العالم، وذلك بفضل عمل 33 فرعاً في العديد من الدول.يُذكر أن أول مسابقة "ملكة جمال" على الإطلاق أقيمت في بلجيكا في سبتمبر/ أيلول 1888، وأقيمت أول مسابقة ملكة جمال العالم في لندن في أبريل/ نيسان 1951. ومنذ عام 1995، في مثل هذا اليوم، يرحب العالم بشكل خاص بكل ما هو جميل ورائع، ما يضفي متعة جمالية ومعنوية. لذلك، في العديد من المدن والدول، تُعقد مسابقات الجمال في 9 سبتمبر.وكما قال الروائي الشهير، فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي:
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صور, фото
صور, фото

جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم

07:00 GMT 09.09.2023
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تحتفل العديد من دول العالم اليوم، الموافق 9 سبتمبر/ أيلول، بيوم الجمال العالمي.
وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم.
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في المهرجان الثقافي العرقي "الزي الوطني الواقعي" في قازان. يعد هذا المهرجان العرقي الثقافي منصة فريدة تجمع ممثلي المجال الإبداعي الذين يؤدون الفولكلور من مختلف الشعوب بأسلوب حديث، وأساتذة الفنون الزخرفية والتطبيقية.

مشاركة في المهرجان الثقافي العرقي &quot;الزي الوطني الواقعي&quot; في قازان. يعد هذا المهرجان العرقي الثقافي منصة فريدة تجمع ممثلي المجال الإبداعي الذين يؤدون الفولكلور من مختلف الشعوب بأسلوب حديث، وأساتذة الفنون الزخرفية والتطبيقية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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مشاركة في المهرجان الثقافي العرقي "الزي الوطني الواقعي" في قازان. يعد هذا المهرجان العرقي الثقافي منصة فريدة تجمع ممثلي المجال الإبداعي الذين يؤدون الفولكلور من مختلف الشعوب بأسلوب حديث، وأساتذة الفنون الزخرفية والتطبيقية.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia

فتيات ليبيات يحضرن اليوم الوطني للزي الليبي في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، في 13 مارس/ آذار 2019.

فتيات ليبيات يحضرن اليوم الوطني للزي الليبي في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، في 13 مارس/ آذار 2019. - سبوتنيك عربي
2/19
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

فتيات ليبيات يحضرن اليوم الوطني للزي الليبي في ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، في 13 مارس/ آذار 2019.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات من مجموعة دعم BC Unicaja يرقصن في مباراة مرحلة المجموعات لكأس كرة السلة الأوروبية لموسم 2018/19 بين فريقي أونيكس (روسيا، قازان) وBC أونيكاخا (إسبانيا، ملقة).

فتيات من مجموعة دعم BC Unicaja يرقصن في مباراة مرحلة المجموعات لكأس كرة السلة الأوروبية لموسم 2018/19 بين فريقي أونيكس (روسيا، قازان) وBC أونيكاخا (إسبانيا، ملقة). - سبوتنيك عربي
3/19
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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فتيات من مجموعة دعم BC Unicaja يرقصن في مباراة مرحلة المجموعات لكأس كرة السلة الأوروبية لموسم 2018/19 بين فريقي أونيكس (روسيا، قازان) وBC أونيكاخا (إسبانيا، ملقة).

© AFP 2023 / Frederic J. Brown

مضيفات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يمثلن أقلية تشوانغ من مقاطعة قوانغشي بجنوب غرب الصين يركضن في ميدان تيانانمن في 8 مارس/ آذار 2008 في بكين، في اليوم العالمي للمرأة، حيث تعقد جلسة حول البرلمان السنوي الصيني داخل قاعة الشعب الكبرى.

مضيفات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يمثلن أقلية تشوانغ من مقاطعة قوانغشي بجنوب غرب الصين يركضن في ميدان تيانانمن في 8 مارس/ آذار 2008 في بكين، في اليوم العالمي للمرأة، حيث تعقد جلسة حول البرلمان السنوي الصيني داخل قاعة الشعب الكبرى. - سبوتنيك عربي
4/19
© AFP 2023 / Frederic J. Brown

مضيفات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يمثلن أقلية تشوانغ من مقاطعة قوانغشي بجنوب غرب الصين يركضن في ميدان تيانانمن في 8 مارس/ آذار 2008 في بكين، في اليوم العالمي للمرأة، حيث تعقد جلسة حول البرلمان السنوي الصيني داخل قاعة الشعب الكبرى.

© AFP 2023 / Narinder Nanu

فتيات هنديات يؤدين رقصة شعبية تقليدية بنجابية، "غيدها"، خلال احتفالات يوم الجمهورية في ملعب "جورو ناناك في أمريتسار" في 26 يناير/ كانون الثاني 2010.

فتيات هنديات يؤدين رقصة شعبية تقليدية بنجابية، &quot;غيدها&quot;، خلال احتفالات يوم الجمهورية في ملعب &quot;جورو ناناك في أمريتسار&quot; في 26 يناير/ كانون الثاني 2010. - سبوتنيك عربي
5/19
© AFP 2023 / Narinder Nanu

فتيات هنديات يؤدين رقصة شعبية تقليدية بنجابية، "غيدها"، خلال احتفالات يوم الجمهورية في ملعب "جورو ناناك في أمريتسار" في 26 يناير/ كانون الثاني 2010.

© AFP 2023 / Gent Shkullaku

فتاة ألبانية ترتدي الزي التقليدي قبيل بدء عرض بمناسبة يوم التراث الثقافي الوطني ويوم التراث الأوروبي في العاصمة تيرانا، في 29 سبتمبر/ أيلول 2014. في كل عام، تحتفل الدول الخمسون الموقعة على ميثاق الثقافة الأوروبية الاتفاقية بأيام التراث الأوروبي.

فتاة ألبانية ترتدي الزي التقليدي قبيل بدء عرض بمناسبة يوم التراث الثقافي الوطني ويوم التراث الأوروبي في العاصمة تيرانا، في 29 سبتمبر/ أيلول 2014. في كل عام، تحتفل الدول الخمسون الموقعة على ميثاق الثقافة الأوروبية الاتفاقية بأيام التراث الأوروبي. - سبوتنيك عربي
6/19
© AFP 2023 / Gent Shkullaku

فتاة ألبانية ترتدي الزي التقليدي قبيل بدء عرض بمناسبة يوم التراث الثقافي الوطني ويوم التراث الأوروبي في العاصمة تيرانا، في 29 سبتمبر/ أيلول 2014. في كل عام، تحتفل الدول الخمسون الموقعة على ميثاق الثقافة الأوروبية الاتفاقية بأيام التراث الأوروبي.

© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركة في العيد الجمهوري لثقافة شعب تشوفاش "أوياف" في قرية أكسوباييفو بجمهورية تتارستان الروسية.

مشاركة في العيد الجمهوري لثقافة شعب تشوفاش &quot;أوياف&quot; في قرية أكسوباييفو بجمهورية تتارستان الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Bogodvid
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مشاركة في العيد الجمهوري لثقافة شعب تشوفاش "أوياف" في قرية أكسوباييفو بجمهورية تتارستان الروسية.

© AFP 2023 / Rajesh Jantilal

نساء يرتدين ملابسهن التقليدية، يغنين ويرقصن في الشوارع خلال مهرجان "إندوني سا" الثقافي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ديربان، شرق جنوبي أفريقيا. يقام مهرجان إندوني، وهو وليمة لمدة يومين تعرض تقاليد مقاطعات جنوب أفريقيا، ويهدف إلى إظهار الوحدة والتنوع الفريد للبلاد، في ديربان، جنوب أفريقيا، يومي 14 و15 ديسمبر.

نساء يرتدين ملابسهن التقليدية، يغنين ويرقصن في الشوارع خلال مهرجان &quot;إندوني سا&quot; الثقافي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ديربان، شرق جنوبي أفريقيا. يقام مهرجان إندوني، وهو وليمة لمدة يومين تعرض تقاليد مقاطعات جنوب أفريقيا، ويهدف إلى إظهار الوحدة والتنوع الفريد للبلاد، في ديربان، جنوب أفريقيا، يومي 14 و15 ديسمبر. - سبوتنيك عربي
8/19
© AFP 2023 / Rajesh Jantilal

نساء يرتدين ملابسهن التقليدية، يغنين ويرقصن في الشوارع خلال مهرجان "إندوني سا" الثقافي في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018 في ديربان، شرق جنوبي أفريقيا. يقام مهرجان إندوني، وهو وليمة لمدة يومين تعرض تقاليد مقاطعات جنوب أفريقيا، ويهدف إلى إظهار الوحدة والتنوع الفريد للبلاد، في ديربان، جنوب أفريقيا، يومي 14 و15 ديسمبر.

© Sputnik . Alexey Malgavko / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بخيديرليز (عيد الربيع والخصوبة) في باغجه سراي، بشبه جزيرة القرم الروسية.

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بخيديرليز (عيد الربيع والخصوبة) في باغجه سراي، بشبه جزيرة القرم الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Malgavko
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فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال الاحتفال بخيديرليز (عيد الربيع والخصوبة) في باغجه سراي، بشبه جزيرة القرم الروسية.

© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba

امرأة ترتدي الزي التقليدي خلال حفل بمناسبة عيد استقلال إندونيسيا الثامن والسبعين في القصر الرئاسي في جاكرتا في 17 أغسطس/ آب 2023.

امرأة ترتدي الزي التقليدي خلال حفل بمناسبة عيد استقلال إندونيسيا الثامن والسبعين في القصر الرئاسي في جاكرتا في 17 أغسطس/ آب 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Yasuyoshi Chiba

امرأة ترتدي الزي التقليدي خلال حفل بمناسبة عيد استقلال إندونيسيا الثامن والسبعين في القصر الرئاسي في جاكرتا في 17 أغسطس/ آب 2023.

© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية في قرية توركا في بورياتيا بالقرب من منطقة بايكال الروسية.

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية في قرية توركا في بورياتيا بالقرب من منطقة بايكال الروسية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Alexey Maishev
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فتيات يرتدين الأزياء الوطنية في قرية توركا في بورياتيا بالقرب من منطقة بايكال الروسية.

© Sputnik . Amir Isaev / الانتقال إلى بنك الصور

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال مهرجان التوليب في دوشنبه، طاجيكستان.

فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال مهرجان التوليب في دوشنبه، طاجيكستان. - سبوتنيك عربي
12/19
© Sputnik . Amir Isaev
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فتيات يرتدين الأزياء الوطنية خلال مهرجان التوليب في دوشنبه، طاجيكستان.

© AFP 2023 / Yoshikazu Tsuno

مرشدات السياحة في اليابان يرتدين الزي التقليدي "الكيمونو" في طوكيو، في 9 يناير 2015.

مرشدات السياحة في اليابان يرتدين الزي التقليدي &quot;الكيمونو&quot; في طوكيو، في 9 يناير 2015. - سبوتنيك عربي
13/19
© AFP 2023 / Yoshikazu Tsuno

مرشدات السياحة في اليابان يرتدين الزي التقليدي "الكيمونو" في طوكيو، في 9 يناير 2015.

© Sputnik . Alexander Imedashvily / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في الموكب المخصص للاحتفال بيوم الزي الوطني في تبليسي، جورجيا.

إحدى المشاركات في الموكب المخصص للاحتفال بيوم الزي الوطني في تبليسي، جورجيا. - سبوتنيك عربي
14/19
© Sputnik . Alexander Imedashvily
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إحدى المشاركات في الموكب المخصص للاحتفال بيوم الزي الوطني في تبليسي، جورجيا.

© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh

فتيات فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيني، وكمامات على شكل كوفية، احتفالا بيوم الزي الفلسطيني في قرية الجفتلك وادي الأردن، 26 يوليو/ تموز 2020

فتيات فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيني، وكمامات على شكل كوفية، احتفالا بيوم الزي الفلسطيني في قرية الجفتلك وادي الأردن، 26 يوليو/ تموز 2020 - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Jaafar Ashtiyeh

فتيات فلسطينيات يرتدين الثوب الفلسطيني، وكمامات على شكل كوفية، احتفالا بيوم الزي الفلسطيني في قرية الجفتلك وادي الأردن، 26 يوليو/ تموز 2020

© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصور

عرض الأزياء الوطنية الأرمنية كجزء من مهرجان "المشمش" المتعدد الجنسيات في الجناح بنسخته الـ58 لمركز "سلوفو" في حديقة "في دي إن خا" في موسكو.

عرض الأزياء الوطنية الأرمنية كجزء من مهرجان &quot;المشمش&quot; المتعدد الجنسيات في الجناح بنسخته الـ58 لمركز &quot;سلوفو&quot; في حديقة &quot;في دي إن خا&quot; في موسكو. - سبوتنيك عربي
16/19
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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عرض الأزياء الوطنية الأرمنية كجزء من مهرجان "المشمش" المتعدد الجنسيات في الجناح بنسخته الـ58 لمركز "سلوفو" في حديقة "في دي إن خا" في موسكو.

© AFP 2023 / Liu Jin

شابات يرتدين الزي التقليدي يحملن الأعلام الصينية والفيتنامية خلال حفل ترحيب بزيارة الرئيس الصيني هو جين تاو في القصر الرئاسي الفيتنامي في هانوي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.

شابات يرتدين الزي التقليدي يحملن الأعلام الصينية والفيتنامية خلال حفل ترحيب بزيارة الرئيس الصيني هو جين تاو في القصر الرئاسي الفيتنامي في هانوي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006. - سبوتنيك عربي
17/19
© AFP 2023 / Liu Jin

شابات يرتدين الزي التقليدي يحملن الأعلام الصينية والفيتنامية خلال حفل ترحيب بزيارة الرئيس الصيني هو جين تاو في القصر الرئاسي الفيتنامي في هانوي، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006.

© Sputnik . Igor Yegorov / الانتقال إلى بنك الصور

المشاركات في المهرجان الدولي للفنون التطبيقية الوطنية القيرغيزية "قيرغيزستان شيرداك" الثالث عشر" في مدينة نارين. الغرض من المهرجان هو تحسين وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مناطق منطقة نارين، وكذلك تعريف الضيوف والسياح الأجانب بالفنون التطبيقية القرغيزية والألعاب الرياضية الوطنية وتراث الموسيقى الشعبية.

المشاركات في المهرجان الدولي للفنون التطبيقية الوطنية القيرغيزية &quot;قيرغيزستان شيرداك&quot; الثالث عشر&quot; في مدينة نارين. الغرض من المهرجان هو تحسين وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مناطق منطقة نارين، وكذلك تعريف الضيوف والسياح الأجانب بالفنون التطبيقية القرغيزية والألعاب الرياضية الوطنية وتراث الموسيقى الشعبية. - سبوتنيك عربي
18/19
© Sputnik . Igor Yegorov
/
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المشاركات في المهرجان الدولي للفنون التطبيقية الوطنية القيرغيزية "قيرغيزستان شيرداك" الثالث عشر" في مدينة نارين. الغرض من المهرجان هو تحسين وتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مناطق منطقة نارين، وكذلك تعريف الضيوف والسياح الأجانب بالفنون التطبيقية القرغيزية والألعاب الرياضية الوطنية وتراث الموسيقى الشعبية.

© AFP 2023 / Marco Bertorello

فتاة ترتدي الزي التقليدي الوطني تحمل العلم الوطني الدنماركي على طول مسار السباق، خلال المرحلة الرابعة عشرة من النسخة 110 من سباق الدراجات الهوائية في فرنسا، على بعد 152 كم بين أنماس ومورزين ليه بورت دو سوليه، في جبال الألب الفرنسية، 15 يوليو 2023.

فتاة ترتدي الزي التقليدي الوطني تحمل العلم الوطني الدنماركي على طول مسار السباق، خلال المرحلة الرابعة عشرة من النسخة 110 من سباق الدراجات الهوائية في فرنسا، على بعد 152 كم بين أنماس ومورزين ليه بورت دو سوليه، في جبال الألب الفرنسية، 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
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© AFP 2023 / Marco Bertorello

فتاة ترتدي الزي التقليدي الوطني تحمل العلم الوطني الدنماركي على طول مسار السباق، خلال المرحلة الرابعة عشرة من النسخة 110 من سباق الدراجات الهوائية في فرنسا، على بعد 152 كم بين أنماس ومورزين ليه بورت دو سوليه، في جبال الألب الفرنسية، 15 يوليو 2023.

بادرت اللجنة الدولية للتجميل وعلم التجميل (CIDESCO) إلى إنشاء يوم الجمال العالمي، والذي يتم الاحتفال به سنويًا في 9 سبتمبر.
تأسست اللجنة الدولية للتجميل وعلم التجميل، والتي تعتبر الجمعية الدولية الرئيسية للعلاج التجميلي في العالم، في بروكسل عام 1946، وتم تشكيلها منذ ذلك الحين من قبل آلاف الأطباء حول العالم، وذلك بفضل عمل 33 فرعاً في العديد من الدول.
يُذكر أن أول مسابقة "ملكة جمال" على الإطلاق أقيمت في بلجيكا في سبتمبر/ أيلول 1888، وأقيمت أول مسابقة ملكة جمال العالم في لندن في أبريل/ نيسان 1951. ومنذ عام 1995، في مثل هذا اليوم، يرحب العالم بشكل خاص بكل ما هو جميل ورائع، ما يضفي متعة جمالية ومعنوية. لذلك، في العديد من المدن والدول، تُعقد مسابقات الجمال في 9 سبتمبر.
وكما قال الروائي الشهير، فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي:

"الجمال متأصل في كل شيء صحي... إنه الانسجام، وهو مفتاح السلام؛ إنه يجسد المثل العليا للإنسان والإنسانية. إذا حافظ الناس على المثل الأعلى للجمال والحاجة إليه، فهذا يعني أن هناك أيضًا حاجة للصحة والمعايير... وبالتالي ضمان أعلى لتطور هذا الشعب".

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