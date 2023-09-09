https://sputnikarabic.ae/20230909/جمال-الأزياء-الوطنية-في-مختلف-دول-العالم-1080821283.html

جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم

جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم

تحتفل العديد من دول العالم اليوم، الموافق 9 سبتمبر/ أيلول، بيوم الجمال العالمي. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

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وتشاهدون في ألبوم "سبوتنيك" جمال الأزياء الوطنية في مختلف دول العالم.بادرت اللجنة الدولية للتجميل وعلم التجميل (CIDESCO) إلى إنشاء يوم الجمال العالمي، والذي يتم الاحتفال به سنويًا في 9 سبتمبر.تأسست اللجنة الدولية للتجميل وعلم التجميل، والتي تعتبر الجمعية الدولية الرئيسية للعلاج التجميلي في العالم، في بروكسل عام 1946، وتم تشكيلها منذ ذلك الحين من قبل آلاف الأطباء حول العالم، وذلك بفضل عمل 33 فرعاً في العديد من الدول.يُذكر أن أول مسابقة "ملكة جمال" على الإطلاق أقيمت في بلجيكا في سبتمبر/ أيلول 1888، وأقيمت أول مسابقة ملكة جمال العالم في لندن في أبريل/ نيسان 1951. ومنذ عام 1995، في مثل هذا اليوم، يرحب العالم بشكل خاص بكل ما هو جميل ورائع، ما يضفي متعة جمالية ومعنوية. لذلك، في العديد من المدن والدول، تُعقد مسابقات الجمال في 9 سبتمبر.وكما قال الروائي الشهير، فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي:

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