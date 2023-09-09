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https://sputnikarabic.ae/20230909/خبير-يكشف-عن-الطرق-الروسية-للقضاء-على-أنظمة-الدفاع-الأمريكية-في-أوكرانيا-1080839272.html
خبير يكشف عن الطرق الروسية للقضاء على أنظمة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا
خبير يكشف عن الطرق الروسية للقضاء على أنظمة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا
كشف ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي يقوم بتدمير رادرات نظام الدفاع الجوية "باتريوت" في أوكرانيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T07:12+0000
2023-09-09T07:12+0000
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وأشار ريتر خلال مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون، أن الطريقة الوحيدة لتشغيلها هي إعطاء السيطرة لفريق ذو خبرة كبيرة تم تدريبه على جميع تعقيدات استخدام هذا المدفع المضاد للطائرات.ووفقا له، تلقى الأوكرانيون التدريب الأساسي فقط، موضحا أنه يمكنهم تشغيل التركيب ووضعه على التحكم الآلي، حيث تعمل أنظمة الدفاع الجوي بفضل رادارات خاصة. ولفت ريتر إلى أن الروس يقومون باختراق هذا النظام وإطلاق الأفخاخ وتفجير رادارات الدفاع الجوي، مضيفا إنه بعد ذلك تصبح أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي عرضة للهجمات الصاروخية. واختتم ضابط المخابرات السابق كلامه قائلاً: "كل منشأة قدمناها للأوكرانيين سيئة للغاية، لأنهم ليس لديهم أي فكرة عن كيفية استخدامها.
https://sputnikarabic.ae/20230815/ضابط-أمريكي-يكشف-كيف-تلهو-القوات-الروسية-بمنظومات-باتريوت-1080120618.html
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خبير يكشف عن الطرق الروسية للقضاء على أنظمة الدفاع الأمريكية في أوكرانيا

07:12 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / SVEN NACKSTRAND
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كشف ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، أن الجيش الروسي يقوم بتدمير رادرات نظام الدفاع الجوية "باتريوت" في أوكرانيا.
وأشار ريتر خلال مقابلة مع الصحفي جارلاند نيكسون، أن الطريقة الوحيدة لتشغيلها هي إعطاء السيطرة لفريق ذو خبرة كبيرة تم تدريبه على جميع تعقيدات استخدام هذا المدفع المضاد للطائرات.
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
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ضابط أمريكي يكشف كيف "تلهو" القوات الروسية بمنظومات "باتريوت"
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ووفقا له، تلقى الأوكرانيون التدريب الأساسي فقط، موضحا أنه يمكنهم تشغيل التركيب ووضعه على التحكم الآلي، حيث تعمل أنظمة الدفاع الجوي بفضل رادارات خاصة.
ولفت ريتر إلى أن الروس يقومون باختراق هذا النظام وإطلاق الأفخاخ وتفجير رادارات الدفاع الجوي، مضيفا إنه بعد ذلك تصبح أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي عرضة للهجمات الصاروخية.
واختتم ضابط المخابرات السابق كلامه قائلاً: "كل منشأة قدمناها للأوكرانيين سيئة للغاية، لأنهم ليس لديهم أي فكرة عن كيفية استخدامها.
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