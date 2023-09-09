https://sputnikarabic.ae/20230909/دراسة-تكشف-عن-تطور-هام-في-مسار-مرض-السرطان-يهدد-البشرية-1080840982.html

دراسة تكشف عن تطور هام في مسار مرض السرطان يهدد البشرية

دراسة تكشف عن تطور هام في مسار مرض السرطان يهدد البشرية

كشفت دراسة حول انتشار السرطان أن عدد الحالات في جميع أنحاء العالم بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما قد زادت بنسبة 80 بالمائة تقريبًا خلال 30 عاما. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T08:42+0000

2023-09-09T08:42+0000

2023-09-09T08:42+0000

علوم

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ولفتت الدراسة أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر في جميع البلدان وليس في البلدان التي تم إنشاء نظام للكشف المبكر عنها.وأشارت الدراسلة إلى أن السرطان أصبح أصغر سنا، حيث اعتبر في السابق مرضًا يصيب كبار السن فقط، حيث كان معدل 90% من مرضى السرطان تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، لكن الأطباء يلاحظون بشكل متزايد أن السرطان أصبح يفتك بصغار السن.وفي سياق متصل، قام فريق من الخبراء، بناءً على مشروع العبء العالمي للمرض، الذي تم تنفيذه منذ عام 1990 تحت رعاية معهد القياسات الصحية والتقييم في جامعة واشنطن، بتحليل معلومات عن 29 نوعًا من السرطان في 204 دول، حيث تبين أنه منذ عام 1990 إلى عام 2019، ارتفع أعداد التشخيص في السرطان لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من 1.82 إلى 3.26 مليون (80 في المائة)، وزاد معدل الوفيات بنسبة 27.7 في المائة. وبحسب الدراسة يموت أكثر من مليون شخص بسبب السرطان كل عام قبل سن الخمسين، مضيفة أن أبرز الأمراض المنتشرة في السنوات الأخيرة هي سرطان الثدي والقصبة الهوائية والبروستاتا والرئتين والأمعاء والمعدة، بالإضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن أورام الكلى.

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