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"دي بي في"... مدفع رشاش روسي بقدرات خارقة
"دي بي في"... مدفع رشاش روسي بقدرات خارقة
تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدافع الرشاشة يمتلك كل منها مميزات تجعله الأفضل عالميا، في فئته، ويشمل ذلك الأنواع التي يتم التحكم فيها عن بعد. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T17:53+0000
2023-09-09T17:53+0000
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ويمثل المدفع الرشاش "دي بي في" نوعا من المدافع الرشاشة الروسية المصممة للعمل على المنصات القتالية، التي يتم التحكم فيها عن بعد، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن تلك المحطات تمكن الجيوش الحديثة من استخدام مدفع "دي بي في" على متن أنواع مختلفة من المركبات القتالية سواء كانت دبابات أو مدرعات، إضافة إلى إمكانية استخدامه على متن الوحدات البحرية ومنصات القتال الثابتة.المواصفات الفنيةولفت الموقع إلى أن المدفع الرشاش الروسي تم تصميمه للعمل في جميع الظروف الجوية، ويمكنه الاشتباك مع الأهداف البشرية التي تستخدم دروعا واقية من الرصاص.وتتميز المدافع الرشاشة عيار 12.7 ملم بقدرتها على الاشتباك مع قائمة واسعة من الأهداف البرية مثل المدرعات الخفيفة وجنود المشاة في مدى يصل إلى ألفي متر، بينما تشتبك مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات وسرعات منخفضة في مدى 1500 متر.يذكر أن قائمة المدافع الرشاشة الروسية الثقيلة التي تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم تشمل أنواعا أخرى منها المدفع الرشاش "كورد"، والمدفع الرشاش "6 بي - 49" والمدفع الرشاش "6 بي - 50".
https://sputnikarabic.ae/20230909/لا-يفلت-منه-أحد-مدفع-رشاش-خفيف-تستخدمه-الدبابات-الروسية-1080854584.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

"دي بي في"... مدفع رشاش روسي بقدرات خارقة

17:53 GMT 09.09.2023
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دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
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تطور روسيا أنواعا مختلفة من المدافع الرشاشة يمتلك كل منها مميزات تجعله الأفضل عالميا، في فئته، ويشمل ذلك الأنواع التي يتم التحكم فيها عن بعد.
ويمثل المدفع الرشاش "دي بي في" نوعا من المدافع الرشاشة الروسية المصممة للعمل على المنصات القتالية، التي يتم التحكم فيها عن بعد، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
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15:17 GMT
ولفت الموقع إلى أن تلك المحطات تمكن الجيوش الحديثة من استخدام مدفع "دي بي في" على متن أنواع مختلفة من المركبات القتالية سواء كانت دبابات أو مدرعات، إضافة إلى إمكانية استخدامه على متن الوحدات البحرية ومنصات القتال الثابتة.

المواصفات الفنية

عيار الطلقات: (12.7 * 7.62 ملم).
مخزن الطلقات: 300 أو 500 طلقة.
الوزن دون طلقات: 250 إلى 300 كيلوغرام.
ولفت الموقع إلى أن المدفع الرشاش الروسي تم تصميمه للعمل في جميع الظروف الجوية، ويمكنه الاشتباك مع الأهداف البشرية التي تستخدم دروعا واقية من الرصاص.
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وتتميز المدافع الرشاشة عيار 12.7 ملم بقدرتها على الاشتباك مع قائمة واسعة من الأهداف البرية مثل المدرعات الخفيفة وجنود المشاة في مدى يصل إلى ألفي متر، بينما تشتبك مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات وسرعات منخفضة في مدى 1500 متر.
يذكر أن قائمة المدافع الرشاشة الروسية الثقيلة التي تستخدم طلقات عيار 12.7 ملم تشمل أنواعا أخرى منها المدفع الرشاش "كورد"، والمدفع الرشاش "6 بي - 49" والمدفع الرشاش "6 بي - 50".
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
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