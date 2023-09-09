https://sputnikarabic.ae/20230909/رئيس-جمهورية-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-أسقطت-طائرتين-دون-طيار-غربي-شبه-الجزيرة-1080860917.html
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين دون طيار غربي شبه الجزيرة
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين دون طيار غربي شبه الجزيرة
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين دون طيار في غرب شبه جزيرة القرم. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T18:05+0000
2023-09-09T18:05+0000
2023-09-09T18:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104020/07/1040200709_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_3286e095da6fabfaccddb3b928831102.jpg
وكتب على قناته في "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين أخريين دون طيار للعدو في غرب شبه جزيرة القرم"وأضاف: "يرجى الاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد أكسينوف بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة.وقالت الدفاع الروسية: "في 9 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 19.30، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي طائرة دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يدمر-خلال-أسبوع-3-زوارق-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-جسر-القرم-1080854302.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104020/07/1040200709_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_0058f936b1e22b9e357c036e05447e5b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين دون طيار غربي شبه الجزيرة
تابعنا عبر
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين دون طيار في غرب شبه جزيرة القرم.
وكتب على قناته في "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين أخريين دون طيار للعدو في غرب شبه جزيرة القرم"
وأضاف: "يرجى الاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد أكسينوف بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة.
وقالت الدفاع الروسية: "في 9 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 19.30، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي طائرة دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية".