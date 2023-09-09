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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/رئيس-جمهورية-القرم-قوات-الدفاع-الجوي-أسقطت-طائرتين-دون-طيار-غربي-شبه-الجزيرة-1080860917.html
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين دون طيار غربي شبه الجزيرة
رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين دون طيار غربي شبه الجزيرة
أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين دون طيار في غرب شبه جزيرة القرم. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T18:05+0000
2023-09-09T18:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب على قناته في "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين أخريين دون طيار للعدو في غرب شبه جزيرة القرم"وأضاف: "يرجى الاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد أكسينوف بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة.وقالت الدفاع الروسية: "في 9 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 19.30، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي طائرة دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية".
https://sputnikarabic.ae/20230909/الدفاع-الروسية-أسطول-البحر-الأسود-يدمر-خلال-أسبوع-3-زوارق-أوكرانية-حاولت-مهاجمة-جسر-القرم-1080854302.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

رئيس جمهورية القرم: قوات الدفاع الجوي تسقط طائرتين دون طيار غربي شبه الجزيرة

18:05 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Sergei Malgavko / الانتقال إلى بنك الصورحاويات الرادار (في الوسط) وحاويات الصواريخ المضادة للطائرات (يسار) من فوج الدفاع الجوي إس 400
حاويات الرادار (في الوسط) وحاويات الصواريخ المضادة للطائرات (يسار) من فوج الدفاع الجوي إس 400 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Sergei Malgavko
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أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية سيرغي أكسينوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرتين أخريين دون طيار في غرب شبه جزيرة القرم.
وكتب على قناته في "تلغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي طائرتين أخريين دون طيار للعدو في غرب شبه جزيرة القرم"
وأضاف: "يرجى الاعتماد فقط على مصادر المعلومات الرسمية".
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
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أسطول البحر الأسود يدمر خلال أسبوع 3 زوارق أوكرانية حاولت مهاجمة جسر القرم
14:35 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد أكسينوف بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة دون طيار في المنطقة الشمالية الغربية من شبه الجزيرة.
وقالت الدفاع الروسية: "في 9 سبتمبر/ أيلول، حوالي الساعة 19.30، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي طائرة دون طيار على أهداف على الأراضي الروسية".
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