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https://sputnikarabic.ae/20230909/زعيم-كوريا-الشمالية-يشهد-عرضا-ضخما-وشبه-عسكري-بمناسبة-الذكرى-الـ75-لتأسيس-بلاده-فيديو-1080848309.html
زعيم كوريا الشمالية يشهد عرضا ضخما وشبه عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس بلاده... فيديو
زعيم كوريا الشمالية يشهد عرضا ضخما وشبه عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس بلاده... فيديو
حضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عرضا شبه عسكري في بيونغ يانغ، فجر اليوم السبت، ‏بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس بلاده.‏ 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T12:18+0000
2023-09-09T12:18+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وشاهد كيم العرض العسكري المبهر، الذي أقيم في ميدان كيم إيل سونغ، للاحتفال بذكرى التأسيس، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، ولم يلق خطابا في هذا الحدث، الذي حضرته أيضا ابنته المزعومة، جو-آي.وتضمن أحدث عرض شبه عسكري، طوابير من الدراجات النارية سريعة الحركة، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات تجرها جرارات، ومن الواضح أن كوريا الشمالية لم تعرض صواريخها الباليستية العابرة للقارات والأسلحة الاستراتيجية الأخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.وأفادت الوكالة الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية، لم يدل بخطاب خلال العرض.وقاد العرض في الغالب الحرس الأحمر العمالي والفلاحي، وهي منظمة دفاع مدنية في كوريا الشمالية، تتكون من حوالي 5.7 مليون عامل ومزارع.وكان وفدا صينيا حاضرا أيضا للعرض شبه العسكري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو قوه تشونغ، إلى جانب أعضاء زائرين من فرقة الغناء والرقص التابعة للجيش الروسي، بحسب "يونهاب".ويمثل هذا الحدث الليلي، العرض العسكري الثالث الذي تنظمه كوريا الشمالية خلال عام 2023، إذ كان آخر عرض أقيم في شهر يوليو/تموز الماضي، بمناسبة الذكرى الـ70 لتوقيع هدنة الحرب الكورية 1950-1953.
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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

زعيم كوريا الشمالية يشهد عرضا ضخما وشبه عسكري بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس بلاده... فيديو

12:18 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEأشخاص يجلسون أمام جهاز تلفزيون يعرض بثا لحضور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وابنته، أثناء حضورهما عرض بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، 9 سبتمبر/ أيلول 2023
أشخاص يجلسون أمام جهاز تلفزيون يعرض بثا لحضور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وابنته، أثناء حضورهما عرض بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، 9 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
أشخاص يجلسون أمام جهاز تلفزيون يعرض بثا لحضور زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، وابنته، أثناء حضورهما عرض بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، 9 سبتمبر/ أيلول 2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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حضر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، عرضا شبه عسكري في بيونغ يانغ، فجر اليوم السبت، ‏بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس بلاده.‏
وشاهد كيم العرض العسكري المبهر، الذي أقيم في ميدان كيم إيل سونغ، للاحتفال بذكرى التأسيس، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، ولم يلق خطابا في هذا الحدث، الذي حضرته أيضا ابنته المزعومة، جو-آي.
وتضمن أحدث عرض شبه عسكري، طوابير من الدراجات النارية سريعة الحركة، وقاذفات صواريخ مضادة للدبابات تجرها جرارات، ومن الواضح أن كوريا الشمالية لم تعرض صواريخها الباليستية العابرة للقارات والأسلحة الاستراتيجية الأخرى، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية.
وأفادت الوكالة الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية، لم يدل بخطاب خلال العرض.
وقاد العرض في الغالب الحرس الأحمر العمالي والفلاحي، وهي منظمة دفاع مدنية في كوريا الشمالية، تتكون من حوالي 5.7 مليون عامل ومزارع.
وكان وفدا صينيا حاضرا أيضا للعرض شبه العسكري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو قوه تشونغ، إلى جانب أعضاء زائرين من فرقة الغناء والرقص التابعة للجيش الروسي، بحسب "يونهاب".
ويمثل هذا الحدث الليلي، العرض العسكري الثالث الذي تنظمه كوريا الشمالية خلال عام 2023، إذ كان آخر عرض أقيم في شهر يوليو/تموز الماضي، بمناسبة الذكرى الـ70 لتوقيع هدنة الحرب الكورية 1950-1953.
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