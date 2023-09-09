https://sputnikarabic.ae/20230909/سيارة-تدهس-حشدا-من-المحتجين-وسط-تل-أبيب-فيديو-1080865827.html
سيارة تدهس حشدا من المحتجين وسط تل أبيب.. فيديو
سيارة تدهس حشدا من المحتجين وسط تل أبيب.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تدهس حشدا من المحتجين الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T20:56+0000
2023-09-09T20:56+0000
2023-09-09T20:57+0000
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وأظهر الفيديو وجود شجار عنيف بين عدد من المتظاهرين الإسرائيليين وقوات الشرطة وسط تل أبيب، في وقت أسرعت فيه سيارة وقامت بدهس عدد من هؤلاء المواطنين في أثناء عملية الشجار نفسها.وجاءت عملية الدهس على خلفية تجدد المظاهرات في إسرائيل، اليوم السبت، احتجاجا على التعديلات القضائية للأسبوع الـ 36 على التوالي.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948789_0:0:2588:1941_1920x0_80_0_0_ec0c8f8e0f265a4f2214b698a0e4d0f8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
سيارة تدهس حشدا من المحتجين وسط تل أبيب.. فيديو
20:56 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 20:57 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تدهس حشدا من المحتجين الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب.
وأظهر الفيديو وجود شجار عنيف بين عدد من المتظاهرين الإسرائيليين وقوات الشرطة وسط تل أبيب
، في وقت أسرعت فيه سيارة وقامت بدهس عدد من هؤلاء المواطنين في أثناء عملية الشجار نفسها.
وجاءت عملية الدهس على خلفية تجدد المظاهرات في إسرائيل، اليوم السبت، احتجاجا على التعديلات القضائية
للأسبوع الـ 36 على التوالي.