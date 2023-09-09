عربي
https://sputnikarabic.ae/20230909/سيارة-تدهس-حشدا-من-المحتجين-وسط-تل-أبيب-فيديو-1080865827.html
سيارة تدهس حشدا من المحتجين وسط تل أبيب.. فيديو
سيارة تدهس حشدا من المحتجين وسط تل أبيب.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تدهس حشدا من المحتجين الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T20:56+0000
2023-09-09T20:57+0000
الأخبار
نادي الفيديو
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948789_0:87:2588:1543_1920x0_80_0_0_7b3d64d1009202857ddafe20831b44e0.jpg
وأظهر الفيديو وجود شجار عنيف بين عدد من المتظاهرين الإسرائيليين وقوات الشرطة وسط تل أبيب، في وقت أسرعت فيه سيارة وقامت بدهس عدد من هؤلاء المواطنين في أثناء عملية الشجار نفسها.وجاءت عملية الدهس على خلفية تجدد المظاهرات في إسرائيل، اليوم السبت، احتجاجا على التعديلات القضائية للأسبوع الـ 36 على التوالي.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0c/1048948789_0:0:2588:1941_1920x0_80_0_0_ec0c8f8e0f265a4f2214b698a0e4d0f8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار, نادي الفيديو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

سيارة تدهس حشدا من المحتجين وسط تل أبيب.. فيديو

20:56 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 20:57 GMT 09.09.2023)
© Sputnik . Arial Sporn / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021
مظاهرات في مدينة تل أبيب إثر التصعيد العسكري بين قطاع غزة و إسرائيل، 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Arial Sporn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيارة تدهس حشدا من المحتجين الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب.
وأظهر الفيديو وجود شجار عنيف بين عدد من المتظاهرين الإسرائيليين وقوات الشرطة وسط تل أبيب، في وقت أسرعت فيه سيارة وقامت بدهس عدد من هؤلاء المواطنين في أثناء عملية الشجار نفسها.
وجاءت عملية الدهس على خلفية تجدد المظاهرات في إسرائيل، اليوم السبت، احتجاجا على التعديلات القضائية للأسبوع الـ 36 على التوالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала