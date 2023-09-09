https://sputnikarabic.ae/20230909/سيناتور-أمريكي-واشنطن-لا-تعرف-كيف-يتم-استخدام-الأسلحة-المرسلة-إلى-كييف-1080856725.html
سيناتور أمريكي: واشنطن لا تعرف كيف يتم استخدام الأسلحة المرسلة إلى كييف
سيناتور أمريكي: واشنطن لا تعرف كيف يتم استخدام الأسلحة المرسلة إلى كييف
أفاد السيناتور الجمهوري الأمريكي، جوش هاولي، بأن الحكومة الأمريكية لا تعرف ما الذي يحدث بالفعل فيما يتعلق بالأسلحة والمساعدات المالية المنقولة إلى أوكرانيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T15:30+0000
2023-09-09T15:30+0000
2023-09-09T15:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
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وقال هاولي لقناة "فوكس نيوز": "دعونا نقول الحقيقة، نحن لا نفهم كيف ولماذا يتم استخدامها (الأسلحة) في أوكرانيا، لأنه ليس لدينا مراقبون يراقبون الأموال المقدمة للبلاد. لا نعرف كيف يتم استخدام هذه الأموال".وشدد هاولي على أن إدارة بايدن يجب أن تراقب المساعدة المقدمة لفلاديمير زيلينسكي. ووفقا له، لن يفعل أحد ذلك، ولن يرغب أحد في قول الحقيقة.وفي وقت سابق، قال الضابط في الاستخبارات الأمريكية توني شافير: "من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على "الهجوم المضاد"، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح"، مضيفا أن:وتابع: "نعلم أنهم (الأوكرانيون) يطردون الناس بسبب الفساد، ولكن في الوقت نفسه نمنحهم المزيد من المال، هل يعقل هذا؟".
https://sputnikarabic.ae/20230905/بوتين-الغرب-سلم-عبريا-زمام-حكم-أوكرانيا-للتغطية-على-تمجيد-النازية-1080736510.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
سيناتور أمريكي: واشنطن لا تعرف كيف يتم استخدام الأسلحة المرسلة إلى كييف
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أفاد السيناتور الجمهوري الأمريكي، جوش هاولي، بأن الحكومة الأمريكية لا تعرف ما الذي يحدث بالفعل فيما يتعلق بالأسلحة والمساعدات المالية المنقولة إلى أوكرانيا.
وقال هاولي لقناة "فوكس نيوز": "دعونا نقول الحقيقة، نحن لا نفهم كيف ولماذا يتم استخدامها (الأسلحة) في أوكرانيا، لأنه ليس لدينا مراقبون يراقبون الأموال المقدمة للبلاد. لا نعرف كيف يتم استخدام هذه الأموال".
وشدد هاولي على أن إدارة بايدن يجب أن تراقب المساعدة المقدمة لفلاديمير زيلينسكي. ووفقا له، لن يفعل أحد ذلك، ولن يرغب أحد في قول الحقيقة.
وفي وقت سابق، قال الضابط في الاستخبارات الأمريكية توني شافير: "من الواضح أن بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي)، الذي يهدر الأموال على "الهجوم المضاد"، يحاول أن يفعل شيئًا على الأقل للتغطية على فشل القوات المسلحة الأوكرانية ضد روسيا. لا أعتقد أن الأمر سينجح"، مضيفا أن:
"حزمة المساعدات الأوكرانية الجديدة عملية احتيال ورشوة أخرى من إدارة بايدن".
وتابع: "نعلم أنهم (الأوكرانيون) يطردون الناس بسبب الفساد، ولكن في الوقت نفسه نمنحهم المزيد من المال، هل يعقل هذا؟".