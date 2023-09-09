https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-الدعم-الغربي-يقود-أوكرانيا-إلى-الانهيار-1080846765.html

صحيفة: الدعم الغربي يقود أوكرانيا إلى الانهيار

صحيفة: الدعم الغربي يقود أوكرانيا إلى الانهيار

نشرت صحيفة بأن ميل الغرب إلى الانخراط في التمنيات فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع في البلاد. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T11:43+0000

2023-09-09T11:43+0000

2023-09-09T11:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الصحيفة: "في كثير من الأحيان، يقدم الخبراء توقعات متفائلة للعمليات العسكرية الأوكرانية بينما تشير الحقائق إلى عكس ذلك".وأشار بن أرمبروستر، رئيس تحرير مجلة "Responsible Statecraft" إلى أنه قبل بدء الهجوم المضاد، أعرب مستشار الأمن القومي الرئاسي الأمريكي جيك سوليفان، إلى جانب كبار المسؤولين الآخرين، عن ثقتهم في نجاح القوات المسلحة الأوكرانية.وشدد أرمبروستر أيضا على أنه بسبب هذه التوقعات المتفائلة التي لا أساس لها على وجه التحديد، يدعم الجمهور الأمريكي والعديد من السياسيين لضخ المزيد من الأسلحة والأموال لأوكرانيا، وهو ما ينبغي أن يبدو عليه أي شخص يلقي نظرة رصينة على الحقائق على الأرض، في طريق مسدود طويل الأمد أو ربما أسوأ من ذلك.وقال: "يحتاج المحللون إلى فصل ما يريدون حدوثه وبين ما يحتمل أن يحدث، من وجهة نظر أكثر موضوعية".وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".وتابع شويغو: "القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من المناطق، تحاول القيادة الأوكرانية يائسة أن تستعرض للأمناء الغربيين على الأقل بعض النجاح في العمليات الهجومية من أجل الحصول على المزيد من المساعدة العسكرية والاقتصادية، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

https://sputnikarabic.ae/20230909/خبير-يكشف-عن-الطرق-الروسية-للقضاء-على-أنظمة-الدفاع-الأمريكية-في-أوكرانيا-1080839272.html

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