https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-بريطانية-إعلان-مجموعة-الـ20-بمثابة-ضربة-للغرب-1080858164.html
صحيفة بريطانية: إعلان مجموعة الـ20 بمثابة ضربة للغرب
صحيفة بريطانية: إعلان مجموعة الـ20 بمثابة ضربة للغرب
ذكرت صحيفة بريطانية أن إعلان قمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية، بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T16:50+0000
2023-09-09T16:50+0000
2023-09-09T16:50+0000
العالم
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وقالت الصحيفة: "البيان، الذي تم التوصل إليه على مدى أسابيع من المفاوضات بين الدبلوماسيين، كان بمثابة ضربة للدول الغربية، التي أمضت العام الماضي في محاولة إقناع الدول النامية بإدانة موسكو ودعم أوكرانيا".وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز": "إعلان قمة نيودلهي تتحدث فقط عن الحرب في أوكرانيا - وهي الصيغة التي رفضها في السابق مؤيدو كييف، مثل الولايات المتحدة وحلفاء الناتو، لأنها تعني ضمناً أن كلا الجانبين متورط على قدم المساواة"، وفقا للصحيفة.وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتعقد قمة قيادة المجموعة في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول. ودعي لحضورها قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن الوفد الروسي في القمة سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف، وسيرأس الوفد الصيني رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.
https://sputnikarabic.ae/20230909/رئيس-الوزراء-الهندي-توصلنا-إلى-توافق-في-الآراء-بشأن-إعلان-قمة-العشرين-1080845098.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة بريطانية: إعلان مجموعة الـ20 بمثابة ضربة للغرب
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ذكرت صحيفة بريطانية أن إعلان قمة مجموعة العشرين في الهند كان بمثابة ضربة للدول الغربية، بسبب عدم وجود إجماع عالمي على دعم أوكرانيا.
وقالت الصحيفة: "البيان، الذي تم التوصل إليه على مدى أسابيع من المفاوضات بين الدبلوماسيين، كان بمثابة ضربة للدول الغربية، التي أمضت العام الماضي في محاولة إقناع الدول النامية بإدانة موسكو ودعم أوكرانيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن صيغة مجموعة العشرين بشأن أوكرانيا تدل على الافتقار إلى الإجماع العالمي لدعم كييف.
وأضافت صحيفة "فايننشال تايمز": "إعلان قمة نيودلهي تتحدث فقط عن الحرب في أوكرانيا - وهي الصيغة التي رفضها في السابق مؤيدو كييف، مثل الولايات المتحدة وحلفاء الناتو، لأنها تعني ضمناً أن كلا الجانبين متورط على قدم المساواة"، وفقا للصحيفة.
وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2022. وتعقد قمة قيادة المجموعة في نيودلهي في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر/ أيلول. ودعي لحضورها قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى - بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن الوفد الروسي في القمة سيرأسه وزير الخارجية سيرغي لافروف، وسيرأس الوفد الصيني رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.