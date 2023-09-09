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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-تتحدث-عن-تهديد-خطير-يواجه-القوات-الأوكرانية-1080858839.html
صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية
صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية
ذكرت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدأ في إنشاء حقول ألغام غير قياسية، الأمر الذي أضحى مشكلة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T17:12+0000
2023-09-09T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "حقول الألغام الروسية، وخاصة تلك التي تغطيها نيران غير مباشرة، مثل قذائف الهاون والمدفعية، أو الغارات الجوية، مثل طائرات الهليكوبتر الحربية، تظل مشكلة مستمرة لأوكرانيا طوال الهجوم المضاد".وأشار صحيفة "بيزنس إنسايدر" إلى أن مظهر حقول الألغام تغير، إذ أصبحت "غير قياسية" من حيث حجمها وموقعها على الأرض، ما جعل التكتيكات الأوكرانية لتطهيرها أقل فعالية.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام في أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.أقرا أيضا: إعلام: أوكرانيا لم تستطع الوصول إلى خط الدفاع الروسي الأخطر بل ترمي جنودها في "بحر الألغام"أقرا أيضا: خبير عسكري يوضح أسباب عجز القوات الأوكرانية عن عبور حقول الألغام الروسية
https://sputnikarabic.ae/20230908/صحيفة-غربية-تتحدث-عن-تكتيكات-يستخدمها-الجيش-الروسي-ضد-القوات-الأوكرانية-1080830863.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية

17:12 GMT 09.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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ذكرت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدأ في إنشاء حقول ألغام غير قياسية، الأمر الذي أضحى مشكلة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الصحيفة: "حقول الألغام الروسية، وخاصة تلك التي تغطيها نيران غير مباشرة، مثل قذائف الهاون والمدفعية، أو الغارات الجوية، مثل طائرات الهليكوبتر الحربية، تظل مشكلة مستمرة لأوكرانيا طوال الهجوم المضاد".
وأشار صحيفة "بيزنس إنسايدر" إلى أن مظهر حقول الألغام تغير، إذ أصبحت "غير قياسية" من حيث حجمها وموقعها على الأرض، ما جعل التكتيكات الأوكرانية لتطهيرها أقل فعالية.
وبحسب الصحيفة فإن حقول الألغام تشكل بالفعل تهديدًا خطيرًا لتقدم جنود القوات المسلحة الأوكرانية، والآن أدت طبيعتها غير القياسية إلى تفاقم هذه المشكلة.
دبابةT-90M الروسية في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة غربية تتحدث عن تكتيكات يستخدمها الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية
أمس, 15:43 GMT
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام في أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.
أقرا أيضا: إعلام: أوكرانيا لم تستطع الوصول إلى خط الدفاع الروسي الأخطر بل ترمي جنودها في "بحر الألغام"
أقرا أيضا: خبير عسكري يوضح أسباب عجز القوات الأوكرانية عن عبور حقول الألغام الروسية
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