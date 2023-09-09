https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-تتحدث-عن-تهديد-خطير-يواجه-القوات-الأوكرانية-1080858839.html
صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية
صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية
ذكرت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدأ في إنشاء حقول ألغام غير قياسية، الأمر الذي أضحى مشكلة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T17:12+0000
2023-09-09T17:12+0000
2023-09-09T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "حقول الألغام الروسية، وخاصة تلك التي تغطيها نيران غير مباشرة، مثل قذائف الهاون والمدفعية، أو الغارات الجوية، مثل طائرات الهليكوبتر الحربية، تظل مشكلة مستمرة لأوكرانيا طوال الهجوم المضاد".وأشار صحيفة "بيزنس إنسايدر" إلى أن مظهر حقول الألغام تغير، إذ أصبحت "غير قياسية" من حيث حجمها وموقعها على الأرض، ما جعل التكتيكات الأوكرانية لتطهيرها أقل فعالية.وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام في أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.أقرا أيضا: إعلام: أوكرانيا لم تستطع الوصول إلى خط الدفاع الروسي الأخطر بل ترمي جنودها في "بحر الألغام"أقرا أيضا: خبير عسكري يوضح أسباب عجز القوات الأوكرانية عن عبور حقول الألغام الروسية
https://sputnikarabic.ae/20230908/صحيفة-غربية-تتحدث-عن-تكتيكات-يستخدمها-الجيش-الروسي-ضد-القوات-الأوكرانية-1080830863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
صحيفة تتحدث عن تهديد خطير يواجه القوات الأوكرانية
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ذكرت صحيفة أمريكية أن الجيش الروسي بدأ في إنشاء حقول ألغام غير قياسية، الأمر الذي أضحى مشكلة حقيقية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الصحيفة: "حقول الألغام الروسية، وخاصة تلك التي تغطيها نيران غير مباشرة، مثل قذائف الهاون والمدفعية، أو الغارات الجوية، مثل طائرات الهليكوبتر الحربية، تظل مشكلة مستمرة لأوكرانيا طوال الهجوم المضاد".
وأشار صحيفة "بيزنس إنسايدر" إلى أن مظهر حقول الألغام تغير، إذ أصبحت "غير قياسية" من حيث حجمها وموقعها على الأرض، ما جعل التكتيكات الأوكرانية لتطهيرها أقل فعالية.
وبحسب الصحيفة فإن حقول الألغام تشكل بالفعل تهديدًا خطيرًا لتقدم جنود القوات المسلحة الأوكرانية، والآن أدت طبيعتها غير القياسية إلى تفاقم هذه المشكلة.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ممثلين في سلطات كييف، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام في أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.