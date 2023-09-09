https://sputnikarabic.ae/20230909/ضابط-أمريكي-الجيش-الأوكراني-على-وشك-الانهيار-1080854087.html
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني على وشك الانهيار
ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني على وشك الانهيار
أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت خلال الهجوم المضاد جميع احتياطياتها من الأفراد المدربين، والتي من دونها... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T14:17+0000
2023-09-09T14:17+0000
2023-09-09T14:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "غيغينبول" على "يوتيوب": "الجيش الأوكراني على وشك الانهيار... أيام القوات المسلحة الأوكرانية معدودة. وإذا استمر القتال، فسنشهد سقوط القوات المسلحة الأوكرانية في أوائل الخريف".ووشدد ريتر على أن الحالة المؤسفة للجيش الأوكراني تتجلى في حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية والسل الذي تم علاجه سريريًا والمظاهر "الخفيفة" للاضطرابات العقلية والاضطرابات العصبية وغيرها من الاضطرابات يخضعون للتعبئة.وأشار إلى أن تعبئة مثل هؤلاء الجنود لن يؤدي إلا إلى إبطاء عمليات الجيش الأوكراني الذي يعاني من مشكلات بالفعل.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230909/صحيفة-الدعم-الغربي-يقود-أوكرانيا-إلى-الانهيار-1080846765.html
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ضابط أمريكي: الجيش الأوكراني على وشك الانهيار
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت خلال الهجوم المضاد جميع احتياطياتها من الأفراد المدربين، والتي من دونها لن تكون قادرة على مواصلة العمليات القتالية.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "غيغينبول" على "يوتيوب":
"الجيش الأوكراني على وشك الانهيار... أيام القوات المسلحة الأوكرانية معدودة. وإذا استمر القتال، فسنشهد سقوط القوات المسلحة الأوكرانية في أوائل الخريف".
ووشدد ريتر على أن الحالة المؤسفة للجيش الأوكراني تتجلى في حقيقة أن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية والتهاب الكبد الفيروسي وفيروس نقص المناعة البشرية والسل الذي تم علاجه سريريًا والمظاهر "الخفيفة" للاضطرابات العقلية والاضطرابات العصبية وغيرها من الاضطرابات يخضعون للتعبئة.
وأشار إلى أن تعبئة مثل هؤلاء الجنود لن يؤدي إلا إلى إبطاء عمليات الجيش الأوكراني الذي يعاني من مشكلات بالفعل.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".