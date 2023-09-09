https://sputnikarabic.ae/20230909/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-مهمة-الغرب-الجديدة-في-أوكرانيا-1080857096.html

ضابط أمريكي يتحدث عن مهمة الغرب الجديدة في أوكرانيا

ضابط أمريكي يتحدث عن مهمة الغرب الجديدة في أوكرانيا

صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية فقدت الأمل في نجاح الهجوم المضاد وتريد التقليل من نتائج انتصار روسيا في أوكرانيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T15:51+0000

2023-09-09T15:51+0000

2023-09-09T15:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر واقع جديد في الغرب، حيث أدرك الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وغاياتهم في أوكرانيا. والآن يواجهون معضلة حول كيفية التخفيف من عواقب الهزيمة الحتمية".وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي قلل من تقدير قوة روسيا عندما كانوا يستعدون لهجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "تبين أن الروس جيدون للغاية، وهذه الحقيقة أحبطت مناورة الناتو".وفي وقت سابق، قال سكوت ريتر إن القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت خلال الهجوم المضاد جميع احتياطياتها من الأفراد المدربين، والتي من دونها لن تكون قادرة على مواصلة العمليات القتالية.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20230908/الإنتربول-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-قد-ينتهي-بها-الأمر-في-أماكن-أخرى-1080834409.html

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