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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/ضابط-أمريكي-يتحدث-عن-مهمة-الغرب-الجديدة-في-أوكرانيا-1080857096.html
ضابط أمريكي يتحدث عن مهمة الغرب الجديدة في أوكرانيا
ضابط أمريكي يتحدث عن مهمة الغرب الجديدة في أوكرانيا
صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية فقدت الأمل في نجاح الهجوم المضاد وتريد التقليل من نتائج انتصار روسيا في أوكرانيا. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T15:51+0000
2023-09-09T15:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر واقع جديد في الغرب، حيث أدرك الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وغاياتهم في أوكرانيا. والآن يواجهون معضلة حول كيفية التخفيف من عواقب الهزيمة الحتمية".وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي قلل من تقدير قوة روسيا عندما كانوا يستعدون لهجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف: "تبين أن الروس جيدون للغاية، وهذه الحقيقة أحبطت مناورة الناتو".وفي وقت سابق، قال سكوت ريتر إن القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت خلال الهجوم المضاد جميع احتياطياتها من الأفراد المدربين، والتي من دونها لن تكون قادرة على مواصلة العمليات القتالية.وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
https://sputnikarabic.ae/20230908/الإنتربول-الأسلحة-المرسلة-إلى-أوكرانيا-قد-ينتهي-بها-الأمر-في-أماكن-أخرى-1080834409.html
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روسيا

ضابط أمريكي يتحدث عن مهمة الغرب الجديدة في أوكرانيا

15:51 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورعناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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صرح ضابط المخابرات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن الدول الغربية فقدت الأمل في نجاح الهجوم المضاد وتريد التقليل من نتائج انتصار روسيا في أوكرانيا.
وقال في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "لقد ظهر واقع جديد في الغرب، حيث أدرك الجميع أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم وغاياتهم في أوكرانيا. والآن يواجهون معضلة حول كيفية التخفيف من عواقب الهزيمة الحتمية".

ووفقا له إذا توقف الصراع الآن، فمن الممكن أن نتخيل تقريبا كيف ستكون حدود أوكرانيا. وإلا فإن مسألة وجود هذه الدولة ضمن حدودها الحالية ستظل معلقة في الهواء.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي قلل من تقدير قوة روسيا عندما كانوا يستعدون لهجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال: "اعتبروها ضعيفة، لكن الدفاع الجيد والانضباط والتفاني الذي يتمتع به الجنود الروس هو الذي أدى إلى سقوط أعضاء التحالف من السماء".

وأضاف: "تبين أن الروس جيدون للغاية، وهذه الحقيقة أحبطت مناورة الناتو".
نظام إزالة الألغام الروبوتي (روبوت-صابر) أوران -6 للأفراد العسكريين في مركز التدريب رقم 66 التابع للقوات الهندسية في مقاطعة موسكو للعمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أمس, 20:14 GMT
وفي وقت سابق، قال سكوت ريتر إن القوات المسلحة الأوكرانية استنفدت خلال الهجوم المضاد جميع احتياطياتها من الأفراد المدربين، والتي من دونها لن تكون قادرة على مواصلة العمليات القتالية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".
كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".
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