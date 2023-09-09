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https://sputnikarabic.ae/20230909/فيتش-تعدل-نظرتها-المستقبلية-لتركيا-من-سلبية-إلى-مستقرة-1080840841.html
‏"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا‎ ‎من "سلبية" إلى "مستقرة‎"‎
‏"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا‎ ‎من "سلبية" إلى "مستقرة‎"‎
رفعت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" توقعاتها لتركيا إلى "مستقرة"، وأكدت على تصنيفها ‏عند "‏B‏"، وذلك بعد تعيين فريق اقتصادي جديد في البلاد.‏ 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T08:46+0000
2023-09-09T08:46+0000
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وقالت، أمس الجمعة، إن "تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقا، يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات".وفي إشارة إلى أن الفريق الاقتصادي المعين حديثا يسعى إلى تحسين اتساق السياسات، قالت وكالة "فيتش" إن الجهود احتوت على عجز متزايد في الميزانية وتباطؤ الطلب المحلي، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.لكن حذرت "فيتش" من أن التضخم المرتفع في تركيا، يظل الخطر الرئيسي والتحدي السياسي الذي تواجهه البلاد. وكانت وكالة "فيتش" في شهر مارس/ آذار الماضي، أكدت تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، في حين نقلت وكالة "ستاندرد آند بورز" البلاد في نفس الشهر إلى نظرة مستقبلية "سلبية"، بسبب مخاوف السياسة الاقتصادية.وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة، وهي حاليا في أعقاب تحول جذري في السياسة، بعد أن عيّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزير مالية جديد ورئيس للبنك المركزي، قاما برفع أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5%.وذكر معهد الإحصاء التركي، يوم الإثنين الماضي، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في أغسطس 2023 إلى 58.94%، من 47.8% في يوليو الماضي.وفي يوم الأربعاء الماضي، حددت تركيا خطتها الاقتصادية متوسطة المدى، والتي تتوقع أن تخفض التضخم السنوي إلى 33% في عام 2024 من 65% في عام 2023.
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أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

‏"فيتش" تعدل نظرتها المستقبلية لتركيا‎ ‎من "سلبية" إلى "مستقرة‎"‎

08:46 GMT 09.09.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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رفعت وكالة التصنيف العالمية "فيتش" توقعاتها لتركيا إلى "مستقرة"، وأكدت على تصنيفها ‏عند "‏B‏"، وذلك بعد تعيين فريق اقتصادي جديد في البلاد.‏
وقالت، أمس الجمعة، إن "تعديل النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" يعكس العودة إلى مزيج سياسات أكثر تقليدية واتساقا، يقلل من مخاطر الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب ويخفف ضغوط ميزان المدفوعات".
وفي إشارة إلى أن الفريق الاقتصادي المعين حديثا يسعى إلى تحسين اتساق السياسات، قالت وكالة "فيتش" إن الجهود احتوت على عجز متزايد في الميزانية وتباطؤ الطلب المحلي، وفقا لصحيفة "ديلي صباح" التركية.
لكن حذرت "فيتش" من أن التضخم المرتفع في تركيا، يظل الخطر الرئيسي والتحدي السياسي الذي تواجهه البلاد.
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3 أغسطس, 15:57 GMT
وكانت وكالة "فيتش" في شهر مارس/ آذار الماضي، أكدت تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية "سلبية"، في حين نقلت وكالة "ستاندرد آند بورز" البلاد في نفس الشهر إلى نظرة مستقبلية "سلبية"، بسبب مخاوف السياسة الاقتصادية.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة، وهي حاليا في أعقاب تحول جذري في السياسة، بعد أن عيّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وزير مالية جديد ورئيس للبنك المركزي، قاما برفع أسعار الفائدة إلى 25% من 8.5%.
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5 أغسطس, 19:55 GMT
وذكر معهد الإحصاء التركي، يوم الإثنين الماضي، أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع في أغسطس 2023 إلى 58.94%، من 47.8% في يوليو الماضي.
وفي يوم الأربعاء الماضي، حددت تركيا خطتها الاقتصادية متوسطة المدى، والتي تتوقع أن تخفض التضخم السنوي إلى 33% في عام 2024 من 65% في عام 2023.
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