https://sputnikarabic.ae/20230909/لا-يفلت-منه-أحد-مدفع-رشاش-خفيف-تستخدمه-الدبابات-الروسية-1080854584.html
لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية
لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية
تمثل الدبابات أخطر أسلحة الحروب البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية هائلة مصممة لتدمير جميع الأهداف البرية، كما أن بعضها يمكنه الاشتباك مع أهداف جوية مثل المروحيات... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T15:17+0000
2023-09-09T15:17+0000
2023-09-09T15:17+0000
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ويضم تسليح الدبابة مدفعا رئيسيا من عيار 120 ملم في أغلب الحالات وهو مصمم لتدمير الدبابات المعادية والأهداف كبيرة الحجم ذات التدريع القوي، بينما تمتلك الدبابة أسلحة أخرى مثل المدافع الرشاشة لتدمير الأهداف البرية المتوسطة والصغير.وصممت روسيا المدفع الرشاش "بي كيه تي إم" حتى لا تستنزف الدبابات ذخيرتها ذات الأعيرة الكبيرة ضد أهداف يمكن التعامل معها بأعيرة نارية أصغر.ويتم تثبيت هذا النوع من المدافع الرشاشة على متن الدبابات ليمنح الدبابة مرونة أكبر في التعامل مع جنود المشاة والأهداف الأخرى صغيرة الحجم، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةويقول الموقع إن الدبابات التي تستخدم هذا النوع من المدافع الرشاشة لا يمكن لأي من الأهداف الصغيرة أن يفلت منها، خاصة أنه مصمم للعمل على أنظمة الإطلاق الآلي المتطورة التي تصنعها روسيا ليتم استخدامها على متن الدبابات.ولفت الموقع إلى أن مدفع "بي كيه تي إم" صممته شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويمكنه استخدام الطلقات التقليدية والطلقات الخارقة والحارقة، إضافة إلى أنواع خاصة من الطلقات المتطورة.ويمثل المدفع الروسي جزءا من تسليح الدبابات الحديثة التي يمكن تسليحها أيضا بمدافع رشاشة بأعيرة أكبر مثل 12.7 ملم أو 14.5 ملم، إضافة إلى مدفعها الرئيسي الذي في الغالب يكون 120 أو 125 ملم.ويضاف إلى ذلك إمكانية تسليح الدبابات بأنظمة صاروخية مضادة للدروع أو مضادة للطائرات، إضافة إلى تدريعها الذي يضم دروعا تقليدية ودروعا تفاعلية تجعلها أشبه بحصن متحرك يكون رأس الحربة في العمليات الهجومية وأهم مراحل المعارك الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/كيه-بي-في-تي-مدفع-رشاش-ثقيل-لتسليح-الوحدات-البحرية-الخفيفة-1073005219.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية
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تمثل الدبابات أخطر أسلحة الحروب البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية هائلة مصممة لتدمير جميع الأهداف البرية، كما أن بعضها يمكنه الاشتباك مع أهداف جوية مثل المروحيات العسكرية.
ويضم تسليح الدبابة مدفعا رئيسيا من عيار 120 ملم في أغلب الحالات وهو مصمم لتدمير الدبابات المعادية والأهداف كبيرة الحجم ذات التدريع القوي، بينما تمتلك الدبابة أسلحة أخرى مثل المدافع الرشاشة لتدمير الأهداف البرية
المتوسطة والصغير.
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
وصممت روسيا
المدفع الرشاش "بي كيه تي إم" حتى لا تستنزف الدبابات ذخيرتها ذات الأعيرة الكبيرة ضد أهداف يمكن التعامل معها بأعيرة نارية أصغر.
ويتم تثبيت هذا النوع من المدافع الرشاشة على متن الدبابات ليمنح الدبابة مرونة أكبر في التعامل مع جنود المشاة والأهداف الأخرى صغيرة الحجم، حسبما ذكر
موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
المواصفات الفنية
عيار الطلقات: (7.62 * 54 ملم).
معدل الإطلاق النظري: 800 طلقة في الدقيقة.
نظام الإطلاق: آلي بأحزمة ذخيرة.
سعة حزام الذخيرة: 250 طلقة.
سرعة الطلقات عند فوهة المدفع: 850 متر/ الثانية.
ويقول الموقع إن الدبابات التي تستخدم هذا النوع من المدافع الرشاشة لا يمكن لأي من الأهداف الصغيرة أن يفلت منها، خاصة أنه مصمم للعمل على أنظمة الإطلاق الآلي المتطورة التي تصنعها روسيا ليتم استخدامها على متن الدبابات.
ولفت الموقع إلى أن مدفع "بي كيه تي إم" صممته شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويمكنه استخدام الطلقات
التقليدية والطلقات الخارقة والحارقة، إضافة إلى أنواع خاصة من الطلقات المتطورة.
ويمثل المدفع الروسي جزءا من تسليح الدبابات الحديثة
التي يمكن تسليحها أيضا بمدافع رشاشة بأعيرة أكبر مثل 12.7 ملم أو 14.5 ملم، إضافة إلى مدفعها الرئيسي الذي في الغالب يكون 120 أو 125 ملم.
ويضاف إلى ذلك إمكانية تسليح الدبابات بأنظمة صاروخية مضادة للدروع أو مضادة للطائرات، إضافة إلى تدريعها الذي يضم دروعا تقليدية ودروعا تفاعلية تجعلها أشبه بحصن متحرك يكون رأس الحربة في العمليات الهجومية
وأهم مراحل المعارك الدفاعية.