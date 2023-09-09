عربي
https://sputnikarabic.ae/20230909/لا-يفلت-منه-أحد-مدفع-رشاش-خفيف-تستخدمه-الدبابات-الروسية-1080854584.html
لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية
لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية
تمثل الدبابات أخطر أسلحة الحروب البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية هائلة مصممة لتدمير جميع الأهداف البرية، كما أن بعضها يمكنه الاشتباك مع أهداف جوية مثل المروحيات... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T15:17+0000
2023-09-09T15:17+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080855392_0:99:3071:1826_1920x0_80_0_0_40b641ca3fb0ba7e21df002f2c209745.jpg
ويضم تسليح الدبابة مدفعا رئيسيا من عيار 120 ملم في أغلب الحالات وهو مصمم لتدمير الدبابات المعادية والأهداف كبيرة الحجم ذات التدريع القوي، بينما تمتلك الدبابة أسلحة أخرى مثل المدافع الرشاشة لتدمير الأهداف البرية المتوسطة والصغير.وصممت روسيا المدفع الرشاش "بي كيه تي إم" حتى لا تستنزف الدبابات ذخيرتها ذات الأعيرة الكبيرة ضد أهداف يمكن التعامل معها بأعيرة نارية أصغر.ويتم تثبيت هذا النوع من المدافع الرشاشة على متن الدبابات ليمنح الدبابة مرونة أكبر في التعامل مع جنود المشاة والأهداف الأخرى صغيرة الحجم، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.المواصفات الفنيةويقول الموقع إن الدبابات التي تستخدم هذا النوع من المدافع الرشاشة لا يمكن لأي من الأهداف الصغيرة أن يفلت منها، خاصة أنه مصمم للعمل على أنظمة الإطلاق الآلي المتطورة التي تصنعها روسيا ليتم استخدامها على متن الدبابات.ولفت الموقع إلى أن مدفع "بي كيه تي إم" صممته شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويمكنه استخدام الطلقات التقليدية والطلقات الخارقة والحارقة، إضافة إلى أنواع خاصة من الطلقات المتطورة.ويمثل المدفع الروسي جزءا من تسليح الدبابات الحديثة التي يمكن تسليحها أيضا بمدافع رشاشة بأعيرة أكبر مثل 12.7 ملم أو 14.5 ملم، إضافة إلى مدفعها الرئيسي الذي في الغالب يكون 120 أو 125 ملم.ويضاف إلى ذلك إمكانية تسليح الدبابات بأنظمة صاروخية مضادة للدروع أو مضادة للطائرات، إضافة إلى تدريعها الذي يضم دروعا تقليدية ودروعا تفاعلية تجعلها أشبه بحصن متحرك يكون رأس الحربة في العمليات الهجومية وأهم مراحل المعارك الدفاعية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/بقوة-نيرانية-هائلة-مدفع-رشاش-روسي-للقوات-الخاصة-وحرس-الحدود-1069208483.html
https://sputnikarabic.ae/20230201/كيه-بي-في-تي-مدفع-رشاش-ثقيل-لتسليح-الوحدات-البحرية-الخفيفة-1073005219.html
https://sputnikarabic.ae/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/09/1080855392_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_c3863400021e66d39a539c448a93fe0c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار العالم الآن

لا يفلت منه أحد… مدفع رشاش خفيف تستخدمه الدبابات الروسية

15:17 GMT 09.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تستخدم مدفع رشاش
دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
تمثل الدبابات أخطر أسلحة الحروب البرية لأنها تمتلك قوة نيرانية هائلة مصممة لتدمير جميع الأهداف البرية، كما أن بعضها يمكنه الاشتباك مع أهداف جوية مثل المروحيات العسكرية.
ويضم تسليح الدبابة مدفعا رئيسيا من عيار 120 ملم في أغلب الحالات وهو مصمم لتدمير الدبابات المعادية والأهداف كبيرة الحجم ذات التدريع القوي، بينما تمتلك الدبابة أسلحة أخرى مثل المدافع الرشاشة لتدمير الأهداف البرية المتوسطة والصغير.
بيتشينغ مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2022
بقوة نيرانية هائلة… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
18 أكتوبر 2022, 20:25 GMT
وصممت روسيا المدفع الرشاش "بي كيه تي إم" حتى لا تستنزف الدبابات ذخيرتها ذات الأعيرة الكبيرة ضد أهداف يمكن التعامل معها بأعيرة نارية أصغر.
ويتم تثبيت هذا النوع من المدافع الرشاشة على متن الدبابات ليمنح الدبابة مرونة أكبر في التعامل مع جنود المشاة والأهداف الأخرى صغيرة الحجم، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مدفع رشاش روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
"كيه بي في تي"... مدفع رشاش ثقيل لتسليح الوحدات البحرية الخفيفة
1 فبراير, 16:31 GMT

المواصفات الفنية

عيار الطلقات: (7.62 * 54 ملم).
الوزن: 10.5 كغم.
الطول: 109.8 سم.
العرض: 19.5 سم.
الارتفاع: 17 سم.
معدل الإطلاق النظري: 800 طلقة في الدقيقة.
نظام الإطلاق: آلي بأحزمة ذخيرة.
سعة حزام الذخيرة: 250 طلقة.
سرعة الطلقات عند فوهة المدفع: 850 متر/ الثانية.
المدى المؤثر: 1500 متر.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

1/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

2/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

3/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

4/4
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور

دبابة تستخدم مدفعا رشاشا

ويقول الموقع إن الدبابات التي تستخدم هذا النوع من المدافع الرشاشة لا يمكن لأي من الأهداف الصغيرة أن يفلت منها، خاصة أنه مصمم للعمل على أنظمة الإطلاق الآلي المتطورة التي تصنعها روسيا ليتم استخدامها على متن الدبابات.
ولفت الموقع إلى أن مدفع "بي كيه تي إم" صممته شركة "كلاشنيكوف" الروسية ويمكنه استخدام الطلقات التقليدية والطلقات الخارقة والحارقة، إضافة إلى أنواع خاصة من الطلقات المتطورة.
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
21 يونيو 2022, 14:44 GMT
ويمثل المدفع الروسي جزءا من تسليح الدبابات الحديثة التي يمكن تسليحها أيضا بمدافع رشاشة بأعيرة أكبر مثل 12.7 ملم أو 14.5 ملم، إضافة إلى مدفعها الرئيسي الذي في الغالب يكون 120 أو 125 ملم.
ويضاف إلى ذلك إمكانية تسليح الدبابات بأنظمة صاروخية مضادة للدروع أو مضادة للطائرات، إضافة إلى تدريعها الذي يضم دروعا تقليدية ودروعا تفاعلية تجعلها أشبه بحصن متحرك يكون رأس الحربة في العمليات الهجومية وأهم مراحل المعارك الدفاعية.
© Sputnikبيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
بيتشينيغ… مدفع رشاش روسي للقوات الخاصة وحرس الحدود
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:25 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر... تغطية متواصلة لتطورات كارثة زلزال المغرب وحجم الخسائر10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала