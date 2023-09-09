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لبنان.. إعلام: اتفاق لوقف إطلاق النار في "عين الحلوة"

لبنان.. إعلام: اتفاق لوقف إطلاق النار في "عين الحلوة"

عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اليوم السبت، اجتماعات منفصلة مع كل من حركة وفتح والأمن الوطني من جانب، وآخر مع "القوى الإسلامية" بشأن أحداث مخيم... 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T16:56+0000

2023-09-09T16:56+0000

2023-09-09T16:56+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم السبت، بأن هيئة العمل الفلسطيني المشترك قد أنهت اجتماعها باتفاق حاسم يقضي بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة.وأوضحت الهيئة في بيان لها أن وفدها انقسم إلى وفدين دخلا إلى المخيم، الأول توجه إلى منطقة البركسات حيث عقد اجتماعا موسعا مع حركة فتح وقيادة الأمن الوطني.وأكد بيان هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان أن الوفد الآخر توجه إلى مقر "عصبة الأنصار الإسلامية"، حيث عقد اجتماعا مع "القوى الإسلامية"، مشيرا إلى أنه تجرى الاتصالات بين الطرفين، في الوقت الحالي، ومع باقي القوى من أجل تثبيت وقف إطلاق النار ومنع أي خرق له.وفي حديث خاص مع "سبوتنيك"، شرح سعد الجهود التي بذلت لمعالجة الإشكال الحاصل، وقال" إننا بذلنا في السابق وما زلنا نبذل جهودا من أجل وقف إطلاق النار، ومنذ يومين تعرض وقف إطلاق النار إلى نكسة بعد أن كان سارٍ على مدى شهر، وعملنا أيضا على تثبيت قواعد لمعالجة الأزمة التي نشأت عن الاشتباك الأول بعد اغتيال اللواء العرموشي ومرافقيه".وكانت الاشتباكات قد تجددت، صباح اليوم السبت، في حي حطين بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، حيث أوضحت وسائل إعلام لبنانية، بأنه "تم خلال هذه الاشتباكات استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف"، مشيرة أن الاشتباكات توسعت رقعتها إلى منطقتي الطوارىء والبركسات.وفيما أعلن تلفزيون "الميادين"، مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء الاشتباكات داخل المخيم، قالت الوكالة الرسيمة، إنه قد سقط قتيل واحد فقط وأصيب ثلاثة آخرون. ومن جانبها، ذكرت وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أن الاشتباكات المسلحة في المخيم مستمرة، وتخف حدتها حينا وتتصاعد أحيانا، مسجلة 6 جرحى من المدنيين، بينهم رجل مسن، مؤكدة نقلهم إلى مستشفى حمود والهمشري للعلاج.وأوضحت أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، يوم الجمعة، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق.ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".في وقت سابق، قال مراسل "سبوتنيك" إن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في محيط مخيم عين الحلوة، فيما يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، في وقت سابق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20230909/نائب-لبناني-اشتباكات-عين-الحلوة-ليست-بين-فصيلين-بل-مجموعات-خارجة-عن-الإجماع-الفلسطيني-1080850769.html

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