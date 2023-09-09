https://sputnikarabic.ae/20230909/لجنة-الانتخابات-الروسية-التصويت-في-انتخابات-عمدة-موسكو-يتجاوز-20-خلال-اليوم-الأول-1080838478.html
لجنة الانتخابات الروسية: التصويت في انتخابات عمدة موسكو يتجاوز 20% خلال اليوم الأول
لجنة الانتخابات الروسية: التصويت في انتخابات عمدة موسكو يتجاوز 20% خلال اليوم الأول
أعلنت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، صباح اليوم السبت، نسبة المشاركة في اليوم الأول من انتخابات عمدة بلدية موسكو، حيث تجاوزت الـ 20 بالمئة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T06:30+0000
2023-09-09T06:30+0000
2023-09-09T06:30+0000
روسيا
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وفقا لبيانات لجنة الانتخابات في العاصمة، بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت ونسبة العدد الإجمالي المدرجين في جداول الناخبين حوالي 1.5 مليون ناخب بنسبة 20.45%. يذكر أن سكان العاصمة موسكو يمكنهم التصويت بثلاث طرق: شخصيًا وعن بعد من خلال موقع خاصة ومن خلال استخدام منصة التصويت الإلكترونية.وتجري في روسيا خلال الفترة الممتدة بين 9 و11 سبتمبر/ أيلول انتخابات موحدة على مستويات عدة بينها انتخابات مرتبطة بحكام الأقاليم والمدن والمناطق، بالإضافة إلى انتخابات برلمانية في بعد المناطق.
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روسيا
لجنة الانتخابات الروسية: التصويت في انتخابات عمدة موسكو يتجاوز 20% خلال اليوم الأول
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أعلنت لجنة الانتخابات في العاصمة موسكو، صباح اليوم السبت، نسبة المشاركة في اليوم الأول من انتخابات عمدة بلدية موسكو، حيث تجاوزت الـ 20 بالمئة.
وفقا لبيانات لجنة الانتخابات في العاصمة، بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في التصويت ونسبة العدد الإجمالي المدرجين في جداول الناخبين حوالي 1.5 مليون ناخب بنسبة 20.45%.
يذكر أن سكان العاصمة موسكو يمكنهم التصويت بثلاث طرق: شخصيًا وعن بعد من خلال موقع خاصة ومن خلال استخدام منصة التصويت الإلكترونية.
وتجري في روسيا خلال الفترة الممتدة بين 9 و11 سبتمبر/ أيلول انتخابات موحدة على مستويات عدة بينها انتخابات مرتبطة بحكام الأقاليم والمدن والمناطق، بالإضافة إلى انتخابات برلمانية في بعد المناطق.