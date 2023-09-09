https://sputnikarabic.ae/20230909/مسؤولون-كبار-في-الجيش-الإسرائيلي-نقلوا-رسائل-إلى-حماس-عبر-وسطاء-هذا-مضمونها-1080850078.html
مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي نقلوا رسائل إلى حماس عبر وسطاء.. هذا مضمونها
مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي نقلوا رسائل إلى حماس عبر وسطاء.. هذا مضمونها
كشفت تقارير إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بعث برسائل إلى حركة "حماس" الفلسطينية، والتي تحمل تحذيرا لقادتها. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T12:55+0000
2023-09-09T12:55+0000
2023-09-09T12:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101354/83/1013548388_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_d101960c9ad25b65faa2117cac759279.jpg
وذكر تقرير نشره موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس الجمعة، أن مسؤولين أمنيين بارزين في الجيش الإسرائيلي حذروا "حماس" من خلال وسطاء، بإطلاق صواريخ من قطاع غزة خلال الفترة القريبة، وذلك مع استعداد اليهود للاحتفال برأس السنة العبرية، وفقا لموقع "i24" الإسرائيلي.وشملت الرسائل، التي نقلتها دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الجهتين، على تحذير واضح بأن "إسرائيل سترد بقوة شديدة في حال إطلاق صواريخ، دون استبعاد شن عملية عسكرية".ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل، تستعد لمواجهة وإحباط عمليات هجومية تقدر بنحو 200 إنذار يوميا.ويتم الاحتفال برأس السنة العبرية، مساء الجمعة 15 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى الأحد الموافق 17 من الشهر نفسه.يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات من "حماس"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230827/حماس-ردا-على-تهديدات-نتنياهو-بقتل-أحد-مسؤوليها-المساس-بقادة-المقاومة-الفلسطينية-سيواجه-بقوة-وحزم-1080460509.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101354/83/1013548388_235:0:2048:1360_1920x0_80_0_0_462fa4ac77f49fad9cc696dab78896ab.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم, العالم العربي
مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي نقلوا رسائل إلى حماس عبر وسطاء.. هذا مضمونها
تابعنا عبر
كشفت تقارير إسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي بعث برسائل إلى حركة "حماس" الفلسطينية، والتي تحمل تحذيرا لقادتها.
وذكر تقرير نشره موقع هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس الجمعة، أن مسؤولين أمنيين بارزين في الجيش الإسرائيلي حذروا "حماس" من خلال وسطاء، بإطلاق صواريخ من قطاع غزة خلال الفترة القريبة، وذلك مع استعداد اليهود للاحتفال برأس السنة العبرية، وفقا لموقع
"i24" الإسرائيلي.
وشملت الرسائل، التي نقلتها دول تربطها علاقات دبلوماسية مع الجهتين، على تحذير واضح بأن "إسرائيل سترد بقوة شديدة في حال إطلاق صواريخ، دون استبعاد شن عملية عسكرية".
ولفت التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية في إسرائيل، تستعد لمواجهة وإحباط عمليات هجومية تقدر بنحو 200 إنذار يوميا.
ويتم الاحتفال برأس السنة العبرية، مساء الجمعة 15 سبتمبر/ أيلول الجاري وحتى الأحد الموافق 17 من الشهر نفسه.
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، تصاعدت التهديدات الإسرائيلية باستهداف قيادات من "حماس
"، ومن حركة "الجهاد الإسلامي" في الداخل والخارج، تحملهم إسرائيل المسؤولية عن التصعيد الأمني في الضفة الغربية، الذي أودى بحياة 34 إسرائيليا منذ بداية العام الحالي.