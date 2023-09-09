https://sputnikarabic.ae/20230909/مسؤول-إيراني-نجري-محادثات-جیدة-مع-ترکیا-بشأن-حصتها-المائیة-1080857439.html

مسؤول إيراني: نجري محادثات جیدة مع ترکیا بشأن الحصة المائیة

مسؤول إيراني: نجري محادثات جیدة مع ترکیا بشأن الحصة المائیة

قال رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، اليوم السبت، إنه تم تبادل الرسائل الطيبة بين بلاده وتركيا، وكلما تحسنت العلاقات بين البلدين، تحسن الوضع... 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T16:06+0000

2023-09-09T16:06+0000

2023-09-09T16:07+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار تركيا اليوم

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103445/82/1034458200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_adda991ba9fbf81b51511b18e1b5e459.jpg

وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، بأن تصريحات على سلاجقة جاءت علی هامش انعقاد المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية، في العاصمة الإيرانية، طهران.وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده أجرت محادثات جیدة مع ترکیا بشأن حصتها المائیة، معربا عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات الثنائية بين إيران وتركيا دورا مهما في التوصل إلى اتفاق في مجال تأمين الحصص المائية.وأوضح علي سلاجقة أن 22 محافظة إيرانية تأثرت بظاهرة الغبار، داعيا إلى ضرورة التعاون مع دول الجوار في مجال مكافحة الغبار، موضحا أن الإجراءات المیدانیة المشتركة لكل من إيران والعراق وسوريا بشأن مكافحة الغبار ستبدأ قريبا.وقال المسؤول الإيراني:ولفت إلى أنه "فرضت على دول العالم خسائر بقيمة 124 مليار دولار بسبب الغبار والمشكلات المرتبطة بالجفاف على مدى الخمسين سنة الماضية".وكان المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية قد بدأ أعماله، صباح اليوم السبت، بالعاصمة طهران، بحضور الرئيس الإيراني، إبراهیم رئيسي، ومشاركة ممثلين عن 50 دولة و15 منظمة دولية.ويشار إلى أن وزارة الموارد المائية العراقية، قد أوضحت في السابع من شهر مايو/أيار الماضي، أنه تم "الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه".وقال وكيل وزارة الموارد رائد الجشعمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الطرفين تفاعلا مع مطالب العراق الذي دعا فيها إلى الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية"، مشيرا إلى أن "اللقاءات التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد هذا الاجتماع".وشدد المسؤول العراقي على أن "العراق أبلغ دول المنصب بضرورة الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق لأن الوضع المائي تغير".وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني،في السادس من مايو الماضي، مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، بشأن ملفي الكهرباء وشح المياه، مضيفا أن بلاده ماضية في التواصل الاقتصادي مع دول المنطقة، قائلا: إن "العراق ماض في التواصل الاقتصادي إقليميا، في مجال الطاقة وخطط مواجهة التغيرات المناخية وآثارها البيئية والاقتصادية".

https://sputnikarabic.ae/20230711/بغداد-وأنقرة-تؤكدان-استمرار-المباحثات-الثنائية-بشأن-حصة-العراق-المائية-1078948630.html

https://sputnikarabic.ae/20230416/العراق-يدعو-تركيا-وإيران-إلى-مباحثات-في-بغداد-بشأن-الحصص-المائية-1075980905.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار