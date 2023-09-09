https://sputnikarabic.ae/20230909/مسؤول-بالبنتاغون-يؤكد-عدم-اتخاذ-أي-قرار-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صواريخ-أتاكمس--عاجل-1080836108.html

مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"

مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لتزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش... 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T00:42+0000

2023-09-09T00:42+0000

2023-09-09T00:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

البنتاغون الأمريكي

روسيا

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وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ "سبوتنيك"، إنه لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة من المرجح أن توافق على إرسال "أتاكمس" إلى أوكرانيا قريبًا.ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html

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