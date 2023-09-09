https://sputnikarabic.ae/20230909/مسؤول-بالبنتاغون-يؤكد-عدم-اتخاذ-أي-قرار-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صواريخ-أتاكمس--عاجل-1080836108.html
مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"
مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لتزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T00:42+0000
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2023-09-09T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
روسيا
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وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ "سبوتنيك"، إنه لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة من المرجح أن توافق على إرسال "أتاكمس" إلى أوكرانيا قريبًا.ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html
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أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, روسيا
أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, روسيا
مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"
00:42 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 00:54 GMT 09.09.2023) تابعنا عبر
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لتزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش "أتاكمس".
وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية
بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك"، "على الرغم من أنني اطلعت على هذا التقرير، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بنظام أتاكمس أم لا".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ "سبوتنيك"، إنه لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة من المرجح أن توافق على إرسال "أتاكمس" إلى أوكرانيا قريبًا.
ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.