عربي
Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/مسؤول-بالبنتاغون-يؤكد-عدم-اتخاذ-أي-قرار-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صواريخ-أتاكمس--عاجل-1080836108.html
مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"
مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لتزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش... 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T00:42+0000
2023-09-09T00:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
البنتاغون الأمريكي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073122934_0:551:2645:2039_1920x0_80_0_0_3c191cdb3498e71c92f319015e15fd0d.jpg
وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ "سبوتنيك"، إنه لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة من المرجح أن توافق على إرسال "أتاكمس" إلى أوكرانيا قريبًا.ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230908/بوتين-الصراع-في-أوكرانيا-أثير-من-قبل-أعداء-روسيا-للحد-من-تطورها-1080833573.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073122934_0:64:2645:2048_1920x0_80_0_0_bbff51c2e0b5f116bcf7e260272b3907.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, روسيا
أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, روسيا

مسؤول بالبنتاغون يؤكد عدم اتخاذ أي قرار بشأن تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ "أتاكمس"

00:42 GMT 09.09.2023 (تم التحديث: 00:54 GMT 09.09.2023)
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
تابعنا عبرTelegramNabd
قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لوكالة "سبوتنيك"، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار لتزويد أوكرانيا بأنظمة الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش "أتاكمس".
وتأتي تلك التصريحات بعد تقارير زعمت أنه من المحتمل إرسال الصواريخ التكتيكية بعيدة المدى للجيش الأمريكي "أتاكمس" إلى أوكرانيا خلال الأشهر المقبلة.
وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك"، "على الرغم من أنني اطلعت على هذا التقرير، إلا أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بنظام أتاكمس أم لا".
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لـ "سبوتنيك"، إنه لا يستطيع تأكيد أن الولايات المتحدة من المرجح أن توافق على إرسال "أتاكمس" إلى أوكرانيا قريبًا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: الصراع في أوكرانيا أثير من قبل أعداء روسيا للحد من تطورها
أمس, 18:34 GMT
ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن يتم تضمين نظام أتاكمس في حزمة المساعدة العسكرية الأمريكية القادمة لأوكرانيا، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي وقد تتغير الخطط.
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكران على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وحذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وإشعال الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала