https://sputnikarabic.ae/20230909/مستشار-لدى-البنتاغون-يكشف-خطة-نظام-كييف-المتعلقة-باللاجئين-1080849076.html

مستشار لدى البنتاغون يكشف خطة نظام كييف المتعلقة باللاجئين

مستشار لدى البنتاغون يكشف خطة نظام كييف المتعلقة باللاجئين

أفاد المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن كييف مستعدة لإرسال أشخاص إلى دول أخرى للبحث عن اللاجئين الأوكرانيين وإرسالهم إلى الجبهة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T12:35+0000

2023-09-09T12:35+0000

2023-09-09T12:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة " Die Weltwoche" على "يوتيوب": "لم يبق شيء تقريبًا في أوكرانيا. ومن المعروف أنه في غرب أوكرانيا توجد فرق تجنيد تابعة للجيش تعمل على محاولة القبض على أي شخص يمكنه حمل سلاح بطريقة أو بأخرى".وأضاف: "وفي الوقت نفسه، يمارسون الآن ضغوطًا على بولندا للسماح لهم بإرسال أفرادها إلى هناك واعتقال العديد من الشباب الأوكرانيين الذين فروا إلى بولندا. إلى هذا الحد هم يائسون".وأشار ماكغريغور إلى أنه شعر بالرعب من المعلومات المتعلقة بعدد القتلى العسكريين الأوكرانيين خلال النزاع المسلح."لا أستطيع أن أتخيل كيف يمكن أن يستمر هذا، ولكن لسوء الحظ، طالما أننا نواصل إرسال الأسلحة، فسوف يجدون أشخاصًا ليسلموها لهم. أود أن أقول إنه حتى لا يتبقى أحد، يبدو أن هذه هي خطة نظام كييف".وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، أن "القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 66 ألف جندي و7600 قطعة سلاح منذ بدء ما يسمى بـ"الهجوم المضاد".كما أكد شويغو أن "الجيش الأوكراني لم يحقق أهدافه، خلال الأشهر الثلاثة، من "الهجوم المضاد".

https://sputnikarabic.ae/20230908/مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يتحدث-عن-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-بعد-الضربات-الروسية-1080824826.html

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