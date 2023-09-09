https://sputnikarabic.ae/20230909/مصر-حالة-زواج-كل-34-ثانية-وطلاق-كل-دقيقتين--1080840225.html
مصر… حالة زواج كل 34 ثانية وطلاق كل دقيقتين
مصر… حالة زواج كل 34 ثانية وطلاق كل دقيقتين
كشف إحصائية رسمية أن معدلات الزواج في مصر ارتفعت في 2022 مقارنة بعام 2021، بنسبة 5.6 في المئة، بينما ارتفعت معدلات الطلاق في ذات الفترة بنسبة 5.9 في المئة. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T07:30+0000
2023-09-09T07:30+0000
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كما سجلت نسبة المواليد في العام الماضي زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، لتسجل نحو 2.2 مليون طفل في 2022.
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انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, инфографика
انفوجرافيك, أخبار مصر الآن, مصر, инфографика
مصر… حالة زواج كل 34 ثانية وطلاق كل دقيقتين
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كشف إحصائية رسمية أن معدلات الزواج في مصر ارتفعت في 2022 مقارنة بعام 2021، بنسبة 5.6 في المئة، بينما ارتفعت معدلات الطلاق في ذات الفترة بنسبة 5.9 في المئة.
كما سجلت نسبة المواليد في العام الماضي زيادة لم تتجاوز نصف في المئة مقارنة بعام 2021، لتسجل نحو 2.2 مليون طفل في 2022.