https://sputnikarabic.ae/20230909/ميقاتي-يؤكد-أولوية-وقف-الأعمال-العسكرية-في-مخيم-عين-الحلوة-والتعاون-مع-أجهزة-الأمن-1080847752.html

ميقاتي يؤكد أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم عين الحلوة والتعاون مع أجهزة الأمن

ميقاتي يؤكد أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم عين الحلوة والتعاون مع أجهزة الأمن

أجرى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ‫نجيب ميقاتي، اليوم السبت، اتصالا هاتفيا، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث التطورات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان. 09.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-09T11:58+0000

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن ميقاتي "شدد على أولوية وقف الأعمال العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة"، مؤكدا أن "ما يحدث لا يخدم على الإطلاق القضية الفلسطينية ويشكل إساءة بالغة إلى الدولة اللبنانية بشكل عام وخاصة إلى مدينة صيدا التي تحتضن الفلسطينيين".من جهته، أكد الرئيس الفلسطيني، حرصه على تحقيق التهدئة بمخيم عين الحلوة وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية.وتجددت الاشتباكات، في وقت سابق صباح اليوم، في حي حطين بمخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه "تم خلال هذه الاشتباكات استخدام الأسلحة الرشاشة والقذائف"، مشيرة أن الاشتباكات توسعت رقعتها إلى منطقتي الطوارىء والبركسات.وفيما أعلن تليفزيون "الميادين"، مقتل شخصين وإصابة آخرين من جراء الاشتباكات داخل المخيم، قالت الوكالة الرسيمة، إنه قد سقط قتيل واحد فقط وأصيب ثلاثة آخرون. بدوره، أعلن الجيش اللبناني، أنه "يعمل على اتخاذ التدابير المناسبة والقيام بالاتصالات اللازمة لوقف هذه الاشتباكات التي تُعرّض حياة المواطنين الأبرياء للخطر"، داهعيا جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى وقف إطلاق النار حفاظا على مصلحة أبنائهم وقضيتهم، وصونا لأرواح السكان في المناطق المجاورة.وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، ذكرت في وقت سابق، أن الاشتباكات المسلحة في المخيم مستمرة، وتخف حدتها حينا وتعنف أحيانا، مسجلة 6 جرحى من المدنيين، بينهم رجل مسن، مؤكدة نقلهم إلى مستشفى حمود والهمشري للعلاج.وأوضحت أنه فور اندلاع الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة، أصدرت الجامعة اللبنانية بيانا أكدت من خلاله إغلاق فروع الجامعة في مدينة صيدا، اليوم الجمعة، مع تأجيل الامتحانات المقررة اليوم إلى موعد لاحق.ودعت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان إلى "وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة، وإفساح المجال أمام القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في مخيم عين الحلوة وهيئة العمل المشترك في صيدا، للقيام بواجباتها وتنفيذ ما أوكل لها، من قبل هيئة العمل في لبنان".كما أعلن مراسل "سبوتنيك" أن الجيش اللبناني اتخذ تدابير احترازية في محيط مخيم عين الحلوة، فيما يذكر أن مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين شهد اشتباكات عنيفة بين فصائل فلسطينية، في وقت سابق، قبل أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20230909/إعلام-قتلى-وجرحى-جراء-تجدد-الاشتباكات-في-مخيم-عين-الحلوة-جنوبي-لبنان-1080840558.html

https://sputnikarabic.ae/20230908/نزوح-مئات-العوائل-من-مخيم-عين-الحلوة-1080820005.html

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