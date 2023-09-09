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Военнослужащий группы огневой поддержки ВС РФ после занятия по тактической и медицинской подготовке в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230909/وزارة-الدفاع-الروسية-صد-4-هجمات-في-أسبوع-ومقتل-أكثر-من-1230-عسكريا-أوكرانيا-جنوب-دونيتسك-1080845867.html
وزارة الدفاع الروسية: صد 4 هجمات في أسبوع ومقتل أكثر من 1230 عسكريا أوكرانيا جنوب دونيتسك
وزارة الدفاع الروسية: صد 4 هجمات في أسبوع ومقتل أكثر من 1230 عسكريا أوكرانيا جنوب دونيتسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 425 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال أسبوع. 09.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-09T11:29+0000
2023-09-09T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "على مدار أسبوع، تم صد 22 هجومًا في على هذا المحور، خسر خلالها العدو ما يصل إلى 425 عسكريًا أوكرانيًا، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة وشاحنة صغيرة، بالإضافة إلى 15 قطعة مدفعية، مضيفة أنه تم صد 12 هجوما معاديا خلال أسبوع على محور كراسني ليمان وخسائر القوات الأوكرانية أكثر من 450 عسكرياً.وتابعت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن المعارك على محور زابوروجيا أسفرت عن مقتل أكثر من 845 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة تشالنجر بريطانية الصنع و25 سيارة.كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، صد 4 هجمات أوكرانية خلال أسبوع ومقتل أكثر من 1230 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك.وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من القوات الروسية بالتنسيق بينها أربع هجمات معادية خلال أسبوع، وواصلت إلحاق أضرار شاملة بتجمعات الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتابعت الدفاع بالقول إن سلاح الجو ودفاعاتنا تسقط طائرتي "ميغ 29" و"مي 8" تتبع لسلاح الجو الأوكراني وتدمر منظومات "إس-300 بي إس" في زابوروجيا خلال أسبوع. ويشار إلى أنه على محور كوبيانسك، تواصل الوحدات الروسية التابعة لتجمع قوات "الغرب" تعزيز مواقعها التكتيكية.
https://sputnikarabic.ae/20230909/مسؤول-بالبنتاغون-يؤكد-عدم-اتخاذ-أي-قرار-لتزويد-أوكرانيا-بأنظمة-صواريخ-أتاكمس--عاجل-1080836108.html
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وزارة الدفاع الروسية: صد 4 هجمات في أسبوع ومقتل أكثر من 1230 عسكريا أوكرانيا جنوب دونيتسك

11:29 GMT 09.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر لساحة "سفوبودا" (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
منظر لساحة سفوبودا (الحرية) في أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقتل نحو 425 عسكريا أوكرانيا على محور كوبيانسك خلال أسبوع.
وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "على مدار أسبوع، تم صد 22 هجومًا في على هذا المحور، خسر خلالها العدو ما يصل إلى 425 عسكريًا أوكرانيًا، وثماني مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة وشاحنة صغيرة، بالإضافة إلى 15 قطعة مدفعية، مضيفة أنه تم صد 12 هجوما معاديا خلال أسبوع على محور كراسني ليمان وخسائر القوات الأوكرانية أكثر من 450 عسكرياً.
وتابعت وزارة الدفاع الروسية بالقول إن المعارك على محور زابوروجيا أسفرت عن مقتل أكثر من 845 عسكريا أوكرانيا وتدمير دبابة تشالنجر بريطانية الصنع و25 سيارة.
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، صد 4 هجمات أوكرانية خلال أسبوع ومقتل أكثر من 1230 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك.
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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00:42 GMT
وجاء في تقرير الوزارة حول سير العملية العسكرية: "على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من القوات الروسية بالتنسيق بينها أربع هجمات معادية خلال أسبوع، وواصلت إلحاق أضرار شاملة بتجمعات الأفراد والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتابعت الدفاع بالقول إن سلاح الجو ودفاعاتنا تسقط طائرتي "ميغ 29" و"مي 8" تتبع لسلاح الجو الأوكراني وتدمر منظومات "إس-300 بي إس" في زابوروجيا خلال أسبوع.
ويشار إلى أنه على محور كوبيانسك، تواصل الوحدات الروسية التابعة لتجمع قوات "الغرب" تعزيز مواقعها التكتيكية.
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